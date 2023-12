Vannak, akik a legnagyobb hideg ellenére sem tehetik meg, hogy új kabátot, meleg ruhát vegyenek maguknak és gyermekeinek. A Szabadfogas elnevezésű országos kezdeményezéshez sok egyesület, szervezet csatlakozott már, így a pécsi Mosolymanó Egyesület is. Ők már lassan 10 éve, 2014 óta minden évben így tesznek. Vörösné Deák Andrea, az egyesület elnöke elmondta, hogy a téli időszakban, főleg amikor a leghidegebb van, decemberben és januárban a hozzájuk behozott ruha és cipőadományok közül a téliekből válogatnak. Majd kiteszik ezeket az egyesület székhelye elé (Várkonyi Nándor utca 7.) mely hétköznap 8:30-16:30 között érhető el. A kertvárosi épület előtt nem csak felnőtt holmikat, felső ruházatot, cipőket és bakancsokat láttunk, bőven volt itt gyermek méretű overál, kabát is.

– Idén egy kicsit előbb is kezdtük mint december elseje, mert hideg volt, nagy igény mutatkozott rá. Évről-évre jönnek rászorulók, hajléktalanok, vagy olyan emberek akik az utcán dolgoznak. Elvisznek egy kesztyűt, pulóvert, sapkát, sálat. Annyi az idei évben a kikötésünk, hogy csak saját részre, szatyor nélkül elvihető mennyiséget lehet válogatni bárkinek, ingyenesen

– foglalta össze Vörösné Deák Andrea.

Az egyesület székhelye felé járó rászorulóknak nem csak ezzel segítenek, ha idejük engedi meleg teát vagy zsíros kenyeret is készítenek, ezzel próbálják szebbé tenni ezeket a hideg napokat. Ezen kívül van több olyan helyi étterem is, akikkel partnerségben állnak, ők gyakran a megmaradt menüket odaviszik az egyesülethez és ebből is tudnak adni a rászorulóknak. Elsősorban a náluk regisztrált családoknak. A Mosolymanó Egyesület is azt vallja, hogy a nagy hideg miatt, ebben az időszakban egy kicsit több odafigyelés szükséges embertársaink felé. Aki tud segítsen, hogy ezáltal az utca embere is kicsit megmelegedjen.