– Száztizenkét főre terítettünk, de annál is többen érkeztek! – mondta örömmel vegyes izgatottsággal Nagy János, a Szent Egyed Közösség pécsi vezetője.

Ezzel a lendülettel számba is vettük a vendégek számát és százhuszonhat körül álltunk meg, ennél legfeljebb csak még többen lehettek azok, akik összegyűltek a Nagy Lajos Gimnázium dísztermében, amelyet a közösség idén is ünnepi díszbe öltöztetett.

– Hétről hétre találkozunk, és nagyon jó, hogy a találkozásaink mellett egy ilyen szép ünnepi alkalomra is sor kerülhet, mégpedig, hogy karácsony napján, december 25-én ülhetünk egy asztalhoz. Ilyen sokan még soha nem voltunk. Mindenki, aki itt van és segít, nagyon nagy szeretettel érkezett, és azt hiszem, ez a legfontosabb

– mondta köszöntőjében Nagy János.

– Amikor az ünnepi asztalhoz ülünk, a barátságot is ünnepeljük, illetve azt, hogy megszületett a megváltó, Jézus Krisztus, aki azt akarja, hogy senki ne legyen egyedül karácsonykor, s hogy ebből az örömből mindenki részesüljön. Ezért a legnagyobb taps őt illeti, hogy volt bátorsága megszületni e földre, és hogy itt van ma velünk együtt, hogy reménységet ad akkor is, amikor nagyon nehéz reménykedni. Amikor sok a fájdalom, akkor is segít reménykedni, és azt gondolom, ezekért a pillanatokért megéri – tette hozzá a közösségvezető.

A program során a közösség barátai közül sokan családjaikkal, gyermekeikkel vettek részt, de eljött a Pécsi Tudományegyetem néhány külföldi hallgatója is, köztük Koharu és Yuki, két japán fiatal, akik nemzetközi kapcsolatok szakon tanulnak városunkban.

Az ünnepi ebéd során idén is azt érezhettük, ha manapság nem is könnyű hinni a csodákban, az ilyen alkalmak mégiscsak megkönnyítik a dolgunkat.