Csaba István advent idején vette elő Toller László emlékét, és próbált az elhunyt polgármesterhez kapcsolódóan politikai támadást intézni Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető ellen, aki azonban meglehetősen kritikus éllel közölte, hogy „igazán helyénvaló advent kezdetén ilyen kérdést feltenni”.

Kiemelte, azt nem tudja, hogy mit mondana Toller László a fideszes képviselőknek, de vélhetően jobban érdekelné, hogy az ország legnagyobb pártja, a Magyar Szocialista Párt hogyan süllyedt odáig, hogy ma már egy százalékos csak a támogatottsága.

– Jobban érdekelné az is, hogy a jelenlegi szocialista politikusok hogyan juttatták ide a legnagyobb társadalmi és gazdasági bázissal bíró pártot, mit mondana az MSZP baranyai elnökének, akinek legjelentősebb közgyűlési teljesítménye, hogy virgácsokkal rohangál a közgyűlési teremben? Megkérdezné: István, hogy jutottatok idáig?

– reagált Csizmadia Péter, de az MSZP vármegyei virgácsosztó elnöke arról is szólt, hogy a fideszes városvezetést idején érkeztek csődbiztosok az önkormányzathoz.

A fideszes frakcióvezető szerint azonban az MSZP kétségbeesésében próbál két százalékot elérni, ezért pedig a hazugság sem drága számukra.

– A pécsiek már bőven átlátnak a szitán, de tételezzük fel, hogy az államkincstár munkatársai valóban csődbiztosok, akkor viszont Péterffy Attila városvezetése négy éve csődben tartja a várost és a következő huszonöt évben biztosan lesz dolga bőven a szakembereknek, hogy abból az adóssághalmazból, amibe kergették a várost, és amivel egy generációt huszonöt évre adósítottak el, abból valahogy feltámasszák Pécset – mondta. Hozzátette: „a szakértelemre is szükség lesz, mert láthatóan abból a városvezetés környékén hiány mutatkozik, különben hogyan jutottunk volna el idáig, hogy a most megszületett pécsiek majd két évtized múlva összenéznek és felteszik kérdést: vajon mennyit is kell nekik fizetniük abból a Péterffy-adósságból, amelyet évtizedekkel korábban rájuk szabadított a jelenlegi többség?”

A politikus azt is elmondta, hogy az adósság miatt nehéz időszak előtt áll a város, az adóssághalmazt valahogy vissza kell fizetni, de mellette biztosítani kell a szolgáltatásokat, hogy a pécsieknek ne egy hanyatló várost kelljen a jövőben az otthonuknak tekinteni.