Mint Laufer László fotóriporter kollégánk képein is látszik, 1984-ben még vígan autók parkoltak a legendás épület előtt, sőt az éles emlékezetűeknek az is eszükbe juthat, hogy alig pár lépésre onnan, a Kossuth térről indultak fel a helyi buszok a Mecsekre. Szinte felsorolni is lehetetlen a Konzumhoz kötődő emlékeket: parfümbolt mellett 1987-ben az első Adidas-shop is itt nyílt, szintén emlékezetes, hogy az áruházban Levis farmert is lehetett kapni. Az 1980-as évek érdekes kontrasztját mutatják fotóink, amelyeken az épületben fürdőruhadivat-bemutatót, az előtt pedig hagymavásárt örökítettek meg szinte két méter magasságig polcolt zsákokkal.