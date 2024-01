Csizmadia Péter: Köszönet a pécsieknek

Csizmadia Péter, fideszes frakcióvezető azzal kezdte, hogy elsősorban köszönet illet mindenkit, aki az elmúlt évben hozzájárult ahhoz, hogy Pécs városa működőképes maradjon, komoly nehézségekkel kellett a mindennapokban megküzdenie a pécsieknek, és ebben megvan a felelőssége a jelenlegi baloldali városvezetésnek.

– Azt kívánom, hogy ez az esztendő változást hozzon, mert erre van szüksége a városnak. Ezt már mindenki látja, erről beszélnek az utcán, ezzel keresnek meg minket, folyamatosan sorolják azokat a területeket, ahol valóban érdemi előrelépést várnak

– fogalmazott a frakcióvezető, az igényeket azonnal és hosszú távon megvalósítandó célcsoportba sorolta.

Rendezni kell a tömegközlekedés és a rendelőintézet helyzetét

Azonnali döntést igényelő ügyek között példaként említette a városi tömegközlekedés helyzetének rendezését, hiszen köztudott, hogy az elmúlt években hanyatlik a szolgáltatási színvonal, járatkimaradásokkal, kaotikus buszközlekedéssel kellett szembenéznie a pécsieknek. A megoldás érdekében minél hamarabb rendezni kell a sofőrök bérét – mondta. A másik nagyon sokakat, egy egész városrészt érintő probléma, az előző ciklusban létrehozott Kertvárosi Rendelőintézet jelenlegi helyzete: a kertvárosiak korábban a közvetlen lakókörnyezetükben tudtak igénybe venni egészségügyi szolgáltatásokat, de az elmúlt években több szakrendelést is leállítottak – ezt is rendezni szükséges.

Zöld átállás, parkolás, elektromos közlekedés

– Ha a következő tíz évre tekintünk, akkor a zöld átállás fogja jelenteni a legnagyobb kihívást. Az Európai Unió ugyanis abba a helyzetbe hozta a tagállamokat, azon belül a városokat is, hogy készüljenek fel: két évtized múlva már nem lehet újonnan forgalomba helyezni nem elektromos meghajtású autókat, ezért a tömegközlekedésnek is ebbe az irányba kell mozdulnia. Meg kell oldanunk a parkolási problémát is, amely kapcsán a különböző városrészekben mást választ kell találni: ahol szűkösebb a hely, ott parkolóház-beruházásokban kell gondolkodni, míg Kertvárosban a felszíni parkolóhelyeket lehet bővíteni a zöldítési programmal párhuzamosan A zöld átállás része az is, hogy amennyire csak lehet, csökkentsük a globális felmelegedéstől és az időjárás viszontagságaitól eredő problémákat, ezért egy új épületenergetikai programot kell indítani – mondta.

Partnerséget is újjá kell építeni

Csizmadia hozzátette: a jelenlegi városvezetés ezeknek a kihívásoknak nem tudott megfelelni, nem láthatóak az ezekkel kapcsolatos programelemek még stratégiai szinten sem. Beszélt arról is, a városnak a partnerségi kapcsolatokat is újjá kell építenie, de nemcsak az állammal, a kormányzattal, hanem a városban működő szervezetekkel szintúgy.

16 milliárdot kell törleszteni

A felhalmozott 16 milliárdos adósságállományra kitérve elmondta, ez közel huszonöt éven át egy egész generációt fog terhelni, és a következő időszakban a hitel visszafizetésének forrásait is meg kell teremteni úgy, hogy a takarékos gazdálkodás mellett a pécsi közszolgáltatások színvonala ne sérüljön, és még fejleszteni is lehessen.