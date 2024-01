És a tervek szerint az idei év is bővelkedik fejlesztésekben – vázolta a terveket Polics József. Megépül a kézilabda munkacsarnok Szilvásban, átadás előtt áll a bányászatnak nemzetközi szintű emléket állító, komoly turisztikai vonzerőt jelentő Komlóverzum, folytatják a 48-as tér és a hozzá kapcsolódó területek rendezését, és új belvárosi óvoda építése, illetve bölcsődefejlesztés is szerepel a tervek között. Cél továbbá, hogy a KBSK 2022/23-ban megkezdett, munkás-, és sportszálló építését is magába foglaló fejlesztése szintén tovább folytatódjon.