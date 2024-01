A sajt már nagyon régóta az emberiség életének részét képezi, az ókori rómaiak például a legnagyobb sajtrajongók voltak, és nagy sajtvásárokat rendeztek, a görögök pedig az istenek ajándékaként tartották számon.

Ez az isteni csemege egyébként gazdag cinkben, foszforban, fehérjében és kalciumban, de a szemünk egészségére is jó hatással van a benne lévő A-vitamin miatt. És eme jótékony hatások mellett muszáj megemlítenünk azt is, hogy mennyiféle sajt létezik és mennyiféle ízben: sörös, rozéban érlelt, chilis. A vásárlók esetében pedig mindig változó, mit keresnek, szívesen kipróbálnak újdonságokat a klasszikusok mellett.

De ha már említettük a vitaminokat, akkor muszáj volt meglátogatnunk egy vitaminbombastandot is, méghozzá egy savanyúságos pultot, ahol annyiféle savanyúság volt, hogy lekörözte Gombóc Artúr kedvenc csokijainak számát is. A téli időszakban, főleg most, amikor annyi betegség ledönthet minket a lábunkról, és még stresszesek is vagyunk az évkezdés miatt, érdemes sok savanyúságot fogyasztani, mert stresszoldó hatása van, csökkenti a gyulladást, szabályozza a vércukorszintet, antioxidánsokban, vitaminokban gazdagok, és én sajt mellé is szívesen fogyasztom.

Zöldségek, gyümölcsök, sajtok, savanyúságok árai a piacon