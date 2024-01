Még 2023 végén adta ki az óévre visszatekintő közleményét a DDNP Igazgatósága, hiszen az év utolsó napjai nem csak a jövőbeni tervekről, hanem a számvetésről is szól.

Összefoglalójukból kiderül, hogy eredményesen telt az elmúlt esztendő, rengeteg programot szerveztek, kiváló eredményeket értek el, és lezárultak, valamint elindultak projektek az életükben. A teljesség igénye nélkül emeltük ki a következőket: az Ifjú Kócsagőr Program országos döntőjének győztese a DDNP Igazgatóság versenyzője, Schlitt Bence lett; decemberben a Pintér-kert Arborétum a Made in Pécs-díj Nívódíj kategóriában kapott jelölést; lezárult az igazgatóság közreműködésével megvalósított Riverside projekt, de félidőhöz érkezett a LIFE IP GRASSLAND.HU, és egy új kezdeményezés is elindult, a LIFE RESTORE for MDD, amely a folyami és ártéri erdei élőlények megőrzését tűzte ki célul a Mura, a Dráva és a Duna mentén.