Úgynevezett „Fürdő-kölcsön kötvényekből” 80 ezer forint jött össze, az akkor zirci apát, Endrédy Vendel 40 ezer forinttal támogatta a beruházást, amelyet további 80 ezer forinttal egészítettek ki az egyéb rendezvényekből, vásárokból, végül téglajegyekből befolyó támogatások. Hamerli József 1500 forinttal járult hozzá az építkezéshez.

Kohári Gabriella előadása alapján a támogatórendezvények kreativitását akár napjaink marketingesei is megirigyelhetik. Folyamatos koncerteket, vásárokat és ünnepségeket szerveztek komoly hazai és nemzetközi előadók részvételével. Köztük Gyurkovics Mária Kossuth-díjas magyar opera-énekesnőt, Rösler Endre tenor-operaénekest is.

A 16 koncert egyikén Jeanne-Marie Darré francia klasszikus zongoraművész lépett fel, akit Chopin- és Liszt-szólóművek, és a Saint-Saëns Concertos lírai és elegáns interpretációiról ismertek. Ez az előadó szerint a ciszterci rend nagyon erős társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak volt köszönhető.

A karácsonyi vásárokon a szülők által készített és csomagolt szaloncukrokat árultak, továbbá a gyűjtés érdekében egy „hipnotizált krokodilt” is bevetettek. Az 1948 nyárelői bokrétaünnepre majálist szerveztek. A kutató az előadáson a 76 megmaradt fotóból számos olyan fényképet is bemutatott, amelyek tanúsága szerint a diákság nemcsak a gyűjtésből, hanem az építkezésből is alaposan kivette a részét.

Végül a fürdő átadójára egész ünnepség-sorozatot szerveztek 1948. június 8. és 19. között, amelynek keretében egyebek mellett sportolimpiászt, Öröm­óda előadását és Garden-partyt (sic!) is tartottak. Az avatóra a diákok verseket írtak, alkalmi kiadványokat is készítettek.

Kohári Gabriella megfogalmazása szerint a sors fintora, hogy a fürdő átadása után egy héttel jelent meg a nem állami iskolák államosításáról szóló törvény, ami azonnal állami tulajdonba vette a gimnáziumot az uszodával együtt. A fürdőt sokan tartották Pécs legjobb strandjának és azóta sem épült olyan 4,5 méteres műugrótoronnyal ellátott 3 méter mély medence.