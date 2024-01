A Szólj be a papnak! kezdeményezés, mely során lelkipásztorok, papok állnak elébe a fiatalok, érdeklődők kérdéseinek – legyen szó olyan témákról is, amelyeket eddig nem mertek boncolgatni – már Pécsen is több alkalommal helyet kapott. Nemrég októberben tartottak hasonló programot, az alábbi kérdés mentén: vajon elpusztítjuk a teremtett világunkat?

Ezúttal azonban nem más, mint Felföldi László pécsi megyés püspök várja majd a hozzá intézett kérdéseket. A programra a Collegium Seraphicumban kerül sor, ahol lehetőség nyílik több téma megvitatására. A szervezők kérése, hogy az érdeklődők a Szólj be a püspöknek! Facebook-esemény felületén jelezzék részvételi szándékukat.