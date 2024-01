Kérdésünkre, miszerint mennyire bizonyultak eredményesnek a korábbi évek hasonló intézkedései, a társaság közölte, hogy tapasztalataik szerint azok a burkolati részek, amelyek fölött a fészkeket eltávolítják, jóval kisebb mértékben szennyeződnek. - Összességében a varjú populáció méretének csökkentését természetesen nem tudjuk ezzel a módszerrel csökkenteni, de az intézkedésnek nem is ez a célja. A varjak törvény által védett madarak, elpusztításuk, károsításuk, költési időben történő zavarásuk tilos - emelte ki a társaság.

A probléma megoldását célzó egyéb intézkedések kapcsán hangsúlyozták, elsősorban a madarak olyan helyre való terelésével tudnak eredményt elérni, ahol a jelenlétük nem zavaró. Ilyenek a város körüli erdősávok, fasorok, fásítások.

Több helyen végeztek erre alkalmas fásításokat, de ennek hatása csak idővel lesz érzékelhető.

A társaság hozzáfűzte, a madártani szakemberek véleménye alapján fontos megjegyezni, hogy a varjak azért húzódtak be a szántóföldekről a külvárosi területekre, mert itt könnyebben jutnak élelemhez, a magas lombkoronájú fák pedig kiváló fészkelőhelyet biztosítanak számukra. Sok esetben a nyitott lakossági hulladékgyűjtő edényekből jutnak könnyen megszerezhető táplálékhoz, éppen ezért a legtöbbet a lakosság teheti a varjúpopuláció visszaszorításának érdekében. Ezzel összefüggésben a Biokom tavaly felmérte a gyűjtőedények állapotát - amelyek nem zárhatók, azt jelezték a tulajdonos társasházak közös képviselőinek, valamint felajánlották azok javítását, cseréjét is, amelyek közül többre már sor is került.

A Biokom lakossági tájékoztató kampányt is tervez, a hulladékgyűjtők folyamatos zárva tartásának fontosságáról.