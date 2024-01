Nagy Zoltánné, a Tenkesalja Állatvédő Egyesület elnöke elmondta, a tavalyi évben érezhetően csökkent az örökbefogadások száma, ennek ellenére félszáznál is több örökbeadást intéztek. Nagyon sokat segítenek a siklósi ebrendészeti telepnek is, hogy az oda került kutyáknak gazdát találjanak. Az oldalukra felteszik a róluk készült fotót, és szinte mindegyik kutyust sikerült eddig elhelyezni vagy régi gazdáját megtalálni. Azok, akik 45 nap után sem találnak gazdát, azt átveszi az egyesület, és tovább keres örökbefogadót számára. Nagyon sok kérés érkezik az egyesülethez, hogy segítsenek olyan kutyusoknak, akik ugyan az otthonukban élnek, de a gazdik megváltozott életkörülményei miatt kell új gazdit találni.

Forrás: TÁE

Ami a támogatásokat illeti, nem panaszkodnak, hiszen nagyon sokan adnak állateledelt. A pénzadományt is szívesen elfogadják, ezzel is fedezve az orvosi kiadásokat és segítve a szervezet önkénteseinek munkáját. Vannak rendszeres támogatók, helyből és külföldről is. Szép összeget kaptak tavaly az adóegyszázalékokból is, melyet az új kennelsor építésére fordítják. Az állatbarátokat, önkéntes segítőket továbbra is várják szombat délutánonként, ekkor van lehetőség a kutyusok sétáltatására is. A szervezet elnöke szerint továbbra is arra lenne a legnagyobb szükség, hogy az emberek megértsék, mi a felelős állattartás. Az ivartalanítás hiánya óriási probléma, rengeteg a „véletlenül” megszületett kutya vagy a cica, akik aztán az utcára kerülnek. Nagyon nehéz ez a küzdelem, hiszen mindig találnak olyan állatokat, amelyeknek nincs chipje, se oltása, de egyébként egy családhoz tartoznak.