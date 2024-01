A részletekről közölte: az új rendszer a kiszolgálóépületeket és a biztonsági kamerarendszert fogja üzemeltetni. Továbbá a jelenleg épülő fedett 60 négyzetméteres raktárrész villamos-energia ellátását is megoldja a fejlesztés.

Pogrányi Gyula hozzátette, a Magyar Falu Programból érkező támogatást Hargitai János, a térség kereszténydemokrata országgyűlési képviselőjének segítségével nyerte el a lövészegylet.

Baranya és Tolna vármegyékből évente több ezren keresik fel a szászvári lőteret, a szenvedélyüknek hódolók mellett azok is, akik a hivatásuk gyakorlásához szükséges kötelezettségüknek tesznek eleget. A festői környezetben található területen – párját ritkító módon – egyszerre akár százan is helyet foglalhatnak a lőállásokban.

A több hektár területen elhelyezkedő lőteret a Szászvári Lövész Egylet működteti, amely a maga 170 tagjával az ország egyik legnépesebb egyesületének számít az ágazaton belül. A tagokon kívül azonban évente több ezren mások is felkeresik a helyet, Tolna és Baranya vármegyékből például a rendvédelmi szervek itt tartják a lőgyakorlataikat, a kadétiskolából is ide járnak lőni a növendékek. S persze a szenvedélyes hobbisták is. A lőtéren sörétlövés, gyorspont, sziluett- és precíziós lövészet szakágakban is lehet gyakorolni.

Pogrányi Gyula egyúttal beszámolt arról is, hogy 2024 második felében tervezik elindítani ifjúsági szakosztályukat. Ezt – folytatta – tehetségkutató felmérések is megelőzik, az azon jó szereplő fiatalkorúak szülői engedéllyel csatlakozhatnak a szakosztályhoz. Az új szakosztály indításához szükséges légfegyvereket az egylet már be is szerezte. Az egylet vezetője elárulta azt is, hogy 2024. május végétől szeptember közepéig nyolc jelentős, köztük országos versenyt is tartanak majd a lőtéren.

Hargitai János hírportálunknak nyilatkozva fontosnak tartotta a körzetében lévő és igen sok ember által használt pálya fejlesztését.