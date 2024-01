– Igazságtalan és aránytalan az év végi béren kívüli juttatások elosztási metódusa a Tüke Busz Zrt.-nél, ahol köztudott, hogy nagyon komoly bérfeszültség van a sofőrök jövedelmezése kapcsán. E miatt a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) január végére sztrájkot is kilátásba helyezett, ha nem tudnak dűlőre jutni a cég vezetésével és a pécsi városvezetéssel

– mondta Barkóczi Csaba fideszes képviselő a városházán tartott keddi sajtótájékoztatón.

Hozzátette: "azt sérelmezik a hozzánk eljutott panaszok alapján a cég dolgozói, hogy azok a buszsofőrök nem kaphattak semmilyen jutalmat, vagy év végi plusz bértámogatást, akik valamilyen oknál fogva – betegség, vagy üzemi baleset miatt – 60 napnál többet hiányoztak a munkából. Velük ellentétben a részmunkaidőben, 4-6 órában dolgozók legalább százezer forintot kaptak a cégtől. Tehát akik ténylegesen kevesebbet dolgoztak, hozzájuthattak a támogatásokhoz".

– Bár lasszóval kell fogni a sofőröket a céghez, a fiatal pályakezdőket sem igazán támogatta ez a rendszer, mert a próbaidejüket töltők sem kaphattak béren kívüli juttatást függetlenül attól, hogy milyen munkát végeztek

– fogalmazott a nemzeti oldal képviselője, aki kijelentette: mindenképpen felül kell vizsgálni ezt a szisztémát. Ha erre a jelenlegi városvezetés, a Tüke Busz mostani vezetése nem hajlandó, akkor a pécsiek remélhetőleg bölcs döntésének értelmében felálló új, jobboldali városvezetés ezt meg fogja tenni és igazságos bérelszámolást tesz lehetővé.

Béremelés a vezérnek

A sofőrök bérkövetelése kapcsán Barkóczi Csaba kitért arra is, hogy az új vezérigazgató bérét a tavalyi kinevezésekor rögtön megemelték 30 százalékkal, és még a bruttó 1,3 milliós jövedelme mellett 70 százalékos prémiumot is beleírták a szerződésébe, az előző vezérigazgatóhoz képest 510 ezer forintos emelést hajtottak végre számára. A cégnél dolgozó, Bodnár Imre-féle baloldali ügyvédkörhöz köthető ügyvéd bruttó 35 ezer forintos órabérért dolgozik, de legrosszabbul fizetett ügyvéd is bruttó 20 ezer forintot kap óránként. Mindeközben a buszvezetők esetében pár száz forintos órabéremelésről folyik a vita – mondta.