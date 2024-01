Kevesebb mint két hét múlva több ezer Baranya vármegyei diák ül be a középiskolák padjaiba, és számol be az eddig megszerzett tudásáról. A központi felvételi jelentkezési határidő november 30-án volt, ügyfélkapu segítségével online vagy hagyományosan papíralapon kellett jelentkezni annál az intézménynél, ahol a diák szeretne írásbelizni. A vizsgát január 20-án tartják, ekkor vizsgáznak a négy-, nyolc- vagy hatosztályos gimnáziumba jelentkező diákok is.

A központi írásbelit magyar nyelv és irodalomból és matematikából kell megírni, ha a diák olyan középiskolába jelentkezett, ahol ez a felvételi követelmények között szerepel. Idén országos szinten 535 középiskola írta elő, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók vegyenek részt a központi írásbeliken. Ha egy tanuló úgy gondolja, hogy ezek valamelyikébe jelentkezik, a későbbi sikeres felvételi érdekében mindenképpen részt kell vennie a központi írásbeli vizsgákon. Az Oktatási Hivatal honlapjáról elérhető információk szerint Baranya vármegyében 14 intézményben (13 pécsi és 1 mohácsi) lehet 9. évfolyamra jelentkező vizsgát tenni. Hat évfolyamos gimnáziumi vizsgatípust pedig 2 iskolában - a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiumában és a Pécsi Janus Pannonius Gimnáziumban - lehet megírni. A baranyai gimnáziumokban pedig évről évre többszörös a túljelentkezés, van olyan iskola, ahová ötször annyian jelentkeznek, mint ahány férőhely van.

A pótfelvételi idén január 30-án lesz, ezt azok írhatják meg, akik az előzőn alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A teszt eredményét országszerte elfogadják, a feladatsorok mindenki számára egységesek. Az írásbeli megoldása után 8 napon belül egy munkanapot kell az iskolának kijelölni, amikor a diákok és szüleik megnézhetik a kijavított feladatlapjaitokat. Igény esetén a következő munkanapon 16 óráig lehet írásban fellebbezni a szervező iskolánál.

Ha pedig valaki még bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy melyik intézménybe szeretne majd járni, az még nincs elkésve, a középfokú iskolák már korábban közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyben meghatározták, milyen tanulmányi területeket indítanak a 2024/2025-ös tanévben. Ezt lehet tanulmányozni, és február 21-ig történik meg a hivatalos jelentkezés.