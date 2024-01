Mint hangsúlyozták, a Magyar Horgászkártya 2024-től már állami okmánynak minősül. Új kártya igénylésekor, illetve az előző megújításakor az igénylők átesnek egy központi azonosításon. Az általuk megadott adatokat összeveti a rendszer a Belügyminisztérium személy- és lakcímnyilvántartásával. Ha egyezik a kettő, és a horgász igazoltan be is fizeti a díjat, máris létrejön a horgászkártya digitális változata, és a HORINFO szakrendszer engedélyezi a 2024-es horgászokmányok kiváltását – ismertették a részleteket.

A PHE jelezte, hogy ezt akár otthonról, online formában is meg lehet tenni, de aki szeretné, annak személyesen az új engedélyváltással együtt is lesz lehetősége ezt is elintézni. Az új kártyákat a korábban kiküldött okmányhoz hasonlóan ugyancsak postán küldik ki – tették hozzá.