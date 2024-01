Döbbenet! 2 órája

Vandálok törték össze a szigetvári betlehem szobrait

Brutálisan nekiestek eddig ismeretlen vandálok a szigetvári Zrínyi téren, a Szent Rókus plébániatemplom előtt álló betlehem figuráinak. Az ügyben a rendőrség is nyomoz, a szobrok cikkünk írásakor is meggyalázva feküdtek helyükön. Az eset sajnos nem egyedülálló, az elmúlt hónapban országszerte több hasonló vandalizmus is történt.

Forrás: MW

Több évtizede volt a karácsonyi ünnepkör része a több figurából álló betlehem Szigetvár főterén, ám január elején vandalizmus áldozatául esett, január 4-én kezdték el a lakók felfedezni, hogy a szerecsen királyt lefejezték és megrongálták, a hozzá tartozó teve figurát pedig ripityára törték. Forrás: MW Az eset óriási közfelháborodáshoz vezetett a településen, a helyiek az interneten, illetve informális, személyes csatornákon is hangot adtak döbbenetüknek. Sokak számára fiatal koruk óta a településkép része volt december-január táján az ízléses, színes szoborcsoport, a történtek pedig megrázták a lakosságot. Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtóosztályát, akik tájékoztattak, rongálás elkövetése miatt nyomoz a Szigetvári Rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen. A nyomozás érdekeire való tekintettel bővebb tájékoztatást azonban nem adhattak. A vandalizmus kapcsán Rajczy Róbert, a KDNP szigetvári titkára nyilatkozott lapunknak. – Felháborítónak tartjuk a történteket, s nem értjük a mögötte rejlő motivációt, nem értjük, miért vetemedhetett valaki ilyenre. A KDNP szigetvári alapszervezete teljességgel elítéli a cselekedetet – fogalmazott Rajczy Róbert. Hozzátette, a lakosságot is megrázta mindez, főleg egy olyan nemes, a katolikus hitért küzdő elődökkel büszkélkedő városban, mint Szigetvár. – A várvédő hős, Zrínyi Miklós a keresztény hitért is vállalta a halált. Szeretnénk, ha ez még hangsúlyosabban kerülne a köztudatba, s még méltóbb módon emlékeznénk rá. Ennek érdekében a célunk az, hogy elindulhasson Zrínyi Miklós boldoggá avatása. Természetesen ez egy hosszú út, de az idei évben a KDNP helyi alapszervezete e kezdeményezés élére kíván állni – mondta el lapunknak Rajczy Róbert. Forrás: MW Országszerte elszaporodtak a keresztényellenes vandál támadások Amint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, az elmúlt hónap során több vandalizmusra, keresztény szobrok, betlehemek ellen irányuló rongálásra is volt példa szerte az országban. Szilveszterre virradó éjjel megrongálták a dunavecsei Mária-szobrot, ahol ismeretlen elkövető előre megfontolt szándékkal szétverte a Mária szobor fejét, darabjait megtaposta. Január 5. reggelre egy férfi felgyújtotta a siófoki főtéren nemrég közel kétmillió forintos pályázati forrásból felállított betlehemet, ezt megelőzően, még december közepén pedig a makói betlehem figuráit rongálták meg, azt, amelyet 2020-ban az ország legszebb betleheme címmel tüntették ki. A kis Jézust darabokra törték, a három király egyikének a fejét leszakították le, s az állatfigurákat is meggyalázták.

