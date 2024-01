Amíg a férfiak minden ruhája, még a laza szettek is eleganciát sugároztak az 1990-es években, ami ugyan a női öltözékek esetében is megfigyelhető, de azért az ő esetükben sokkal merészebb összeállítások is feltűntek a kifutókon. A férfiakhoz hasonlóan a nők felvonulására is a Palatinus Hotelben került sor, ahol számtalan térségi kereskedő megjelent, hogy a bemutató után le is csaphassanak az általuk legjobbnak ítélt ruhadarabokra.

Ugyan az 1980-as évek közepén már Pécsen is indítottak manökenképzést, de az 1990-es esztendőkben, az exkluzív hotelben tartott bemutatókra a budapesti székhelyű Magyar Divat Intézet modelljei érkeztek, hogy bemutassák a legújabb modelleket és trendeket.

Laufer László

A női manökeneknek gyakran partnerük is akadt a színpadon a férfimodellek személyében, akik együtt mutattak be olyan szetteket, amelyeknek volt női és férfi változata is. Ezen túlmenően közös műsoros számot is előadtak, például a zoknik esetében, ami olyan volt, mintha egy pizsamaparti elevenedett volna meg a színpadon. De a nőknek a laza, férfiingnek tűnő ruhadarabok is jól álltak, ami tényleg visszajött a divatba, de azért az elegáns kosztümöket és az estélyi ruhákat is bemutatták, valamint a farmerdivat akkori népszerű darabjai, és egy ABBA-szettként emlegetett ruha is, amely egy apró felső részből állt és egy nadrágból, ami egészen passzos volt, kivéve a bokánál, amelyet mintha szoknyák vettek volna körül.