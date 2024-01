De, amit mindenképp érdemes megemlíteni, hogy a férfidivat-bemutatók esetében a show fontos elem volt, vagyis nem pusztán a kifutón való sétálásról szólt a bemutató, hanem a szórakoztatásról is. Ragadozómintás fürdőnadrágban, afrikai dallamokra táncoltak férfiak a közönség előtt kereplőt forgatva, de a hanyag eleganciát bemutató zenés műsorral is készültek, ami a 90-es évek fiúbandáinak stílusát idézte meg.

Viszont a kedvenc történetem középpontjában a zokni áll, hiszen akár hisszük, akár nem, de létezik zoknidivat is, amit a divatbemutatón úgy mutattak be a férfi manökenek, hogy ingben vagy ing nélkül, alsónadrágban, zoknival a lábukon sétáltak a kifutón, de olyan is előfordult, hogy a kezükre kellett felvenniük.