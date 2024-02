A pécsi baloldali ügyvédbotrány kirobbanása után kiderült, hogy Péterffy barátja, Bodnár Imre ügyvéd, a néhány éve alapított Pécs Jövője Egyesület elnöke a Pécs Jövőjéért Egyesületet is létrehozza. Látható, hogy néhány betű eltéréstől eltekintve szinte ugyanaz a neve a két szervezetnek, de még a céljaik is hasonlóak, olyannyira, hogy bekezdéseket másoltak át az újabb egyesület kérelmébe. A szervezetek azért is lényegesek, mert a Pécs Jövője Egyesület jelenleg a városvezető koalíció névadó háttérszervezete. Nagy kérdés, hogy mi szükség lehet arra egy – elvileg – pénzügyileg és jogilag is megfelelően működő szervezetnek, hogy abból ugyanazok a személyek még egy, teljesen hasonlót létrehozzanak?

Guruló dollárok a háttérben?

A baloldalt az elmúlt években elborította a külföldi finanszírozási botrány. Miután a Péterffy által is támogatott Márki-Zay Péter, a bukott baloldali miniszterelnök-jelölt elárulta, hogy amerikai pénzek érkeztek a Mindenki Magyarországa Mozgalom kampányára, a nemzetbiztonsági szolgálatok kiderítették, hogy közel négymilliárd forintnyi dollárt kaptak különböző amerikai és svájci szervezetektől a baloldalon. A Mindenki Magyarországa Mozgalomnak jelentős pécsi kapcsolatai vannak, hiszen Baranyában Mellár Tamás (Párbeszéd) baloldali képviselő a mozgalom egyik alapítója, aki álcivil egyesületével, a Mindenki Pécsért Egyesülettel indította Péterffyt a 2019-es választáson. Gyurcsány Ferenc pécsi támogatottja, Péterffy eddig tagadta, hogy kapott volna külföldi pénzt megválasztásához, de ezt már korábban is kétségbe vonták.

A beszámoló miatt?

Lapunk forrásai szerint az újabb szervezet létrehozása azt a célt szolgálhatja, hogy papíron tiszta lappal tudjanak a választáson indulni, mert a jelenlegi egyesületnek a 2023-as évről szóló beszámolóját éppen a választás előtt kellene nyilvánosságra hoznia. Az újabb szervezet azonban kikerülne a reflektorfényből, és nem a „régi” indítja majd a választáson Gyurcsány Ferenc jelöltjét, Péterffyt – vélekedtek.

Ráadásul a dollárbaloldal külföldi finanszírozása miatt nemcsak a pártokat, hanem a magukat civilnek nevező, de politikai tevékenységet folytató szervezetek külföldi támogatását is ellenőrizheti a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

A szervezet február 1-jével megkezdte a működését, feladata, hogy felhívja a magyar társadalom és a politikai döntéshozók figyelmét a külföldi befolyásolási kísérletekre. Ennek érdekében saját hatáskörben és más állami szervekkel együttműködve vizsgálatokat folytathat, ezek eredményét pedig a nyilvánosság elé tárja.