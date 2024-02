A béremelés tehát vezérigazgató esetében több mint 200 százalékos volt úgy, hogy még egy percet sem dolgozott a vállalatnál. Ehhez képest viszont a sofőröket képviselő a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) tavaly 25 százalékos alapóra béremelést kért, amit azonban nem teljesített az önkormányzat. Januárban ezért munkabeszüntetést tartottak, bár az is tény, hogy Péterffyék annyira lecsökkentették a járatok számát, hogy ez bizonyos vonalakon már nem is volt érezhető, amit ráadásul az MSZP.s támogatottságú ex-képviselőjelölt, Hofekker Ferenc vezette Független Demokratikus Szakszervezet még meg is próbált fékezni.

A munkabeszüntetés után a Tüke Busz Zrt.-nél lezajlott bértárgyaláson nem fogadta el a SZAKSZ az önkormányzati cég ajánlatát, mert érdemben nem növelte korábbi bérfejlesztési ajánlatát, hiszen az a gépkocsivezetők számára nagyságrendileg változatlan maradt (17,7 százalékos emelés, illetve béren kívüli juttatások) a korábbihoz képest, míg a többi területen dolgozók esetében félszázalékkal megtoldották az emelés mértékét, így az 13,5 százalék lett.

Raposa Gábor, a SZAKSZ pécsi vezetője elmondta, hogy ezt követően felmérést végeztek a munkavállalók körében, és kiderült, hogy továbbra is ragaszkodnak a legalább 20 százalékos bérfejlesztéshez.

– Amennyiben nem sikerül megegyezni és nem kapunk megfelelő ajánlatot, akkor február 27-28-án újabb munkabeszüntetésre kerülhet sor – mondta a szakszervezetis. – A konkurens állami cégnél is az alapórabérre vetítve 20 százalék feletti keresetfejlesztés lesz, a pécsi cégnél megajánlott bérfejlesztésen felüli juttatások viszont nem egyforma mértékben érintenék a dolgozókat, hiszen az üzemanyag megtakarítással nem lehet minden buszon ugyanazt elérni, az eladott jegyek darabszáma is változó, egy család költségvetését ilyenekre nem lehet alapozni

– sorolta az érveket Raposa Gábor.