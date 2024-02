Pécs A közelmúltban terjesztette ki a fizetős parkolási övezetet a baloldali városvezetés az Alkotmány utca feletti kisebb utcákra is, aminek az lett a következménye, hogy gőzerővel neki is láttak bírságolni az újonnan bevont területen is. Miközben agyonbüntetik a pécsieket, addig elmondásuk szerint erről az ott élők csak hevenyészett tájékoztatást kaptak arról, hogy nekik is fizetniük kell ezentúl a parkolásért.

Agyonbüntetik a lakókat.

Fotó: Catherine McQueen

Meglepte őket

A fizetős övezet kiterjesztésével párhuzamosan az úgynevezett korlátozott várakozási övezetet is bővítették, amelyekben maximum két órán keresztül lehet parkolni a nem ott lakók, a lakóknak meg fizetniük kell. Csakhogy erről is elfelejtettek érdemben szólni a lakosoknak, akik meglepődve tapasztalták például a Böckh János utcában, hogy ezentúl az hozzájuk látogatók sem tudnak megállni nyugodtan, valamint nekik is fizetniük kell ezentúl. Azért is érthetetlen mindez a helyiek szerint, mert ebben az utcában nem is álltak meg olyanok, akik a belvárosi munkahelyük miatt próbáltak ingyenes helyet találni, azaz nem is volt érdemben kiket lekorlátozni. Hasonlóról pedig már a korábbi övezeti átsorolások során is beszámoltak a pécsiek.

Rájuk szálltak

Ahogy a minap megírtuk, a Jakabhegyi úton azt követően szálltak rá a lakosokra, hogy elvették tőlük a megszokott parkolóhelyüket és még kompromisszumra sem voltak hajlandóak. Itt a közelmúltban szintén notóriusan álltak neki bírságolni a közterület-felügyelők.

Nincs helyük

Kertvárosban többször fordul elő, hogy parkolóhelyek hiányában az autósok olyan, sok esetben már régen kikopott területeken parkolnak, amelyek papíron még zöldterületnek minősülnek. Sőt, a helyiek szerint az Éva utcában három napon keresztül büntetgették az autósokat egy olyan helyen, ahol egyébként nem zavarnak senkit valójában, és ahol egy egyszerű tábla áthelyezéssel megoldást is lehetne itt találni a problémára.

A pécsi hatósági osztály csak januárra vetítve 37 zöldterületi parkolásról számolt be Péterffy Attilának. Ebből 10 esetben szüntették meg az eljárást, 6 esetben szabtak ki közigazgatási bírságot, 21 esetben határozatban figyelmeztettek a jogsértés megszüntetésére.

Csizmadia: ezer hely kell

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető tavalyi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy ezer új parkoló képes lenne kielégíteni a fennálló igényt, de ezek nem mehetnek a zöldfelület kárára. Földfelszín alatti, zöldtetős, parkosított, őrzött és biztonságos parkolóhelyekben gondolkodnak, de itt nem állnak meg: "arra vállalunk kötelezettséget, hogy tízezer új facsemetét ültetünk el Kertvárosban, hogy azok megfelelő mennyiségű árnyékot tudjanak biztosítani".

Többet érnének a lakások

A parkolási helyzet megoldása egyébként azért is fontos, mert egy közterületi parkolóhely megléte, használhatósága, annak hiánya befolyásolhatja egy adott ingatlan értékét is. Jávor Zoltán, a Duna House ingatlanpiaci szakértője szerint is jelentősen javítana a társasházi lakások eladhatóságán, ha több parkoló lenne – erről még tavaly beszélt a szakértő Csizmadia Péter elképzelésére reagálva.