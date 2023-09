Nagyon fontos a parkoló és a zöldterület, hiszen az emberek egy jobban szeretnek zöld környezetben élni, főleg koronavírusjárvány óta – mondta a Duna House ingatlanpiaci szakértője.

Jávor Zoltán ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy Csizmadia Péter, fideszes frakcióvezető elmondta, hogy hosszú távú célként ezer új parkoló telepítését alakítaná ki a nemzeti oldal Pécs legnagyobb városrészében, Kertvárosban, hogy a fennálló igényeket kialakítsák. Ám ezek nem mehetnek a zöldfelület kárára és túlnyomórészt földfelszín alatti, zöldtetős, parkosított, őrzött és biztonságos parkolóhelyeket hozna létre

A lakások értéke nő

– A Krisztina tér, a Viktória utca, Németh László utca környéke, vagy a Polgárszőlő utcában szinte már nem lehet megállni az autókkal, mert annyira kevés a parkolóhely. Ezer új parkolóhely kialakítása nemcsak segítene ezen a problémán, hanem ingatlaneladásnál az értékesítést is megkönnyítené, egy parkolóval rendelkező ingatlan drágábban is eladható. Ha van két ugyanolyan lakás, akkor a vevő inkább megveszi akár drágábban is azt, amelyik garázzsal vagy parkolóhellyel rendelkezik – mondta a szakértő. Szavaiból az is kiderült, hogy nagyon komoly igény van garázsokra, mert azokat szinte magasabb négyzetméteráron tudják eladni, mint lakások esetében, az új építésű garázsokat 7-9 millió forintért árulják, és meg is vásárolják azokat.

Szigorú szerződéseket kötnek

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető elmondta, hogy a zöldtetős mélygarázsokat magánberuházók bevonásával valósítanák meg. Velük, az önkormányzat számára szükséges garanciákkal szerződnének. Ezek szerint az önkormányzat szigorú feltételek mellett – tehát a várost nem érheti kár – biztosítaná az telket a fejlesztéshez, amelyet a befektető végezne el, majd pedig a garázsokat térítési díj ellenében üzemeltetné. A hosszú távú konstrukcióban a tulajdon pedig az önkormányzaté maradna.