Immár 8 éve, 2016 január elseje után az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzése. Ez lehet szociális vagy környezetvédelmi munka, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott egyéni vagy csoportos tevékenység. A pécs-kertvárosi székhelyű Mosolymanó Egyesület a város 14 iskolájával áll szerződésben a közösségi szolgálattal kapcsolatban, de budapesti és az ország más részén lévő iskolák diákjai is voltak már nálunk.

Közösségi feladatokat látnak el a diákok

Forrás: Mosolymanó Egyesület

Vörösné Deák Andrea az egyesület elnöke elmondta, az is jelzi, hogy szeretnek hozzájuk járni a gyerekek, s ezzel a helyi közösség javát szolgálni, hogy 2023-ban 85 diákot fogadtak.

– A kötelező közösségi szolgálat bevezetése óta minden évben fogadjuk a diákokat. Már az első évben, szinte az elsők között jelentkeztünk. Akár az iskolai szünetekben is tudjuk fogadni a gyerekeket, egyénileg vagy csoportosan, rugalmasak vagyunk. Tudunk fogadni akár 1-1 osztályt is előre egyeztetett időpontban. Lehet jönni 1-1 alkalomra vagy rendszeresen, kinek mi a megfelelő

– mondta az elnök.

Milyen közösségi feladatokat végezhetnek?

A jellemző feladatok a következők: játszóterek, közterületek karbantartása, az egyesület épületének külső és belső csinosítgatása, közösségi kertben történő munkavégzés és jótékonysági, kulturális, környezetvédelmi programokban való segédkezés. Ezen kívül seprés, ásás, festés, virágültetés, faültetés, szemétszedés, kézműveskedés. Vagy akár a nyári táborban zenei oktatás, tanulásban való segítség is a felkínált lehetőségek között van. Ezek között minden diák megtalálhatja a számára testhezálló feladatot.

A következő időszakban szemétszedési akciót is szerveznek, István-aknán lesz lehetőség ebben segédkezni. Főleg a környéken élők bevonásával, de a közösségi szolgálatos diákokat (vagy bárkit aki segíteni szeretne) is szeretettel várják. Természetesen felügyeletet is biztosítanak a helyszínen. A közösségi szolgálat iránt érdeklődni a [email protected] e-mail címen lehet.

Ötven család kap húsvéti meglepetést

A Mosolymanó Egyesületnél regisztrált rászoruló családok tudnak jelentkezni a Húsvéti családok programra. Az űrlapot február 18-ig lehet kitölteni, 50 családot választanak ki a jelentkezők közül, akiknek a történetét név nélkül, elérhetővé teszik #HúsvétiCsaládok2024 címkével. Nekik lehet élelmiszert, játékot, vagy kérésnek megfelelő ajándékokat bevinni (Pécs, Várkonyi Nándor utca 7.), postai úton küldeni a sorszámra hivatkozva. Tervezett átadás: március 26., ezért kérik, hogy az adományokat addig juttassák el az egyesülethez.