– Mit takar az MCC Egyetemi Program, s miért ajánlaná a pécsi egyetemistáknak?

– Bárcsak most lehetnék én is egyetemista, hiszen az egyetemi tanulmányok mellett rendkívül sokrétű, több tudományterületet felölelő tudást kaphatnak az MCC-ben a diákok, amit talán máshol nem szerezhetnek meg ebben a formában. Sokféle tudományág van jelen, hallgathatnak például pszichológiát, történelem- és társadalomtudományt, szerezhetnek médiaismereteket, közgazdaságtannal, nemzetközi kapcsolatokkal, jogi tanulmányokkal ismerkedhetnek. Emellett rengeteg nemzetközi, külföldi lehetőség közül is választhatnak. Ösztöndíjakkal eljuthatnak a világ legrangosabb egyetemeire. A választék rendkívül széles, Oxford, Cambridge, az Egyesült Államok, Berlin, Bécs. Emellett külföldi előadókat, vendégoktatókat is hívunk, akiktől szintén sokat tanulhatnak a diákok, akik egy kiváló közösség részesei is lehetnek. A legfőbb előny mégis az, hogy mindez az egyetemi tanulmányaik mellett Pécsen érhető el, nem kell emiatt Budapestre utazni, külföldre menni, hanem elég „csak” a Pécsi Tudományegyetem első éves hallgatójának lenni, valamint április 14-ig jelentkezni az MCC egyetemi programjába.

MCC: a képzésekre fektetik a hangsúlyt

– Mennyiben kapnak helyet az ideológiai szempontok a képzés során?

– Az MCC ideológiailag semleges, de nem vagyunk értéksemlegesek. az MCC az ország iránt elkötelezett, a helyi közösségekért tenni akaró, honfitársaikért és a környezetükért felelősséget érző fiatalokat támogatja abban, hogy a bennük rejlő tehetséget – társadalmi és kulturális helyzetüktől függetlenül – kibontakoztathassák. Mi úgy gondoljuk, hogy bár lehet valaki nagyon jó tanuló azáltal, hogy otthon egyedül megtanulja a tananyagot, de az MCC abban hisz, hogy a közösségi tanulás, illetve a kapcsolatok megszerzése, a karrier építése az, amely igazán előnyös lehet a fiatalok, az egyetemisták számára.

– Úgy tudom, különböző iskolák képzéseiből választhatnak az első éves egyetemisták?

– Az iskolarendszeri képzésünk, amelyre most lehet jelentkezni az első éveseknek, a speciális egyetemi programunknak, amelyet akár zászlóshajónak is szoktunk hívni, ez a második eleme. Az első a junior képzés, ahova az idén érettségizett gimnazistákat várjuk a tavaszi jelentkezés alkalmával. Most az elsőéves egyetemisták különböző iskolákból választhatnak. Hat iskolánk van, jogi iskola, közgazdaságtudományi iskola, történelem és társadalomtudományi iskola, pszichológiai iskola, média iskola és nemzetközi kapcsolatok iskolája. Ezekben az iskolákban kicsit már specializálódnak, de természetesen áthallgathatnak a többi iskola képzéseibe is.

– A térítésmentes oktatáson kívül mit nyújtanak még az egyetemistáknak?

– Nagy előny, hogy a pécsi fiataloknak szállás lehetőséget is biztosítunk. Ezek most még albérletek, mivel a Nemzeti Kaszinó revitalizációja a Király utcában, illetve a Mária utcában, ahova a kollégiumi épületet terveztük, még nem fejeződött be. Most véglegesítjük a kiviteli terveket, hamarosan megtörténhet a közbeszerzés kiírása. Nagyon sok közösségi programunk is van. Nemrég például Corvin bált szerveztünk Debrecenben. Rangos nemzetközi konferenciákat is rendezünk. A hónap végén például az oktatásról tartunk egy hatalmas nemzetközi konferenciát, az MCC Budapest Summit-ot, amelynek egyébként pécsi rendezvénye is lesz február 29-én.

– A sokrétű egyetemi programot nevezhetjük karriergyorsító lehetőségnek is. Milyen sikertörténetekkel találkozott a hallgatóik körében?

– 2021-ben indult a pécsi Egyetemi Program, tehát most jutnak el az első hallgatóink ezen programunk végére. A juniorképzéssel együtt ez hároméves. Én egyébként már azt is sikernek könyvelem el, hogy hány helyen voltak az egyetemistánk. Például most készítettünk egy videót az egyik hallgatónkkal, aki járt Oxfordban, Miamiban, Berlinben, Bécsben, tehát rengeteg tudást szívhatott magába. Ami szintén nagyon értékes, hogy bővítjük is a képzéseinket. Pécsen nem zárul le a lehetőségek tárháza, mert elindítjuk az úgynevezett posztgraduális programjainkat is. Tehát az elvégzett három év után lehet jelentkezni akár műhelytagságra, amelynek keretében kutatásokra nyílik lehetőség, a tudományos pálya nyílik mg hallgatóink előtt.

Működik az úgynevezett Janus Pannonius Programunk, amely elsősorban a közösségi életre, és az MCC-ben való további karrierre koncentrál, de lehet jelentkezni a Vezetőképző Akadémiára is, amely egyéves rendkívül intenzív képzés, ahol Magyarország és a világ cégeinek vezetői fordulnak meg, és adják át a tudásukat a hallgatóinknak. Emellett természetesen hallgatóink is mennek céglátogatásokra. Az is a karrier beindítását segítheti, hogy amikor Pécsre jön külföldi előadó, egy oktató, akkor személyes kapcsolatot alakít ki a fiatalokkal. És azért nem mindegy, hogyha egy oxfordi oktatónak, vagy éppen egy magyar cég vezérigazgatójának megvan a hallgatónak a névjegykártyája. Továbbá, ha valaki az egyetemi program után mesterszakot szeretne elvégezni Berlinben, azt is megteheti, megállapodást kötöttünk ugyanis Németország vezető üzleti fókuszú egyetemével, az ESMT Berlinnel.

– Mit lehet tudni a posztgraduális képzésről, ami újdonság Pécsen?

– Ősztől tulajdonképpen az MCC teljes képzési palettája elérhető lesz Pécsen. Tehát nem kell ahhoz Budapestre utazni mester képzésre, mindezt a diák Baranyában is megszerezheti. Az MCC Posztgraduális Programjai a diákok változatos igényeit törekszenek követni. A Műhelytagság program a kutatói, elemzői életpályát választók számára nyújt lehetőséget. Ez a pálya folytatható tovább a Junior kutató program keretében. A Vezetőképző Akadémia azok számára ajánlott, akik gazdasági, közéleti vagy kulturális szervezetekben szeretnének vezető szerepet betölteni. A Janus Pannonius Programév pedig elsősorban a közösségi életre és az MCC-ben való további karrierre koncentrál. A fenti képzések közül legalább kettőt kell elvégezni a Posztgraduális Diploma megszerzéséhez.

– A Pécsen is elérhető posztgraduális képzésnek milyen szakirányai lesznek?

– Itt már választhatnak az MCC-s hallgatók az érdeklődésüknek megfelelő programok közül. Hogyha ők a médiát szeretnék kutatni, vagy a pszichológia, a jog, a közgazdaságtudomány területén kívánnak górcső alá venni, akár elmélyülni valamely témában, azt is megtehetik, hiszen egy műhelyvezetőt kapnak mentorul, aki tulajdonképpen a témavezetőjük lesz, és végig kíséri őket ezen az úton. Ajánl nyilván irodalmat, de ha szükség van a kutatáshoz külföldi útra, akkor azt is megszervezi. Két lépcsőfokos, vagyis 1+1 éves a program. Amennyiben valaki egy év után a tudományos dolgozatát folytatni, vagy kibővíteni szeretné, akkor erre is lesz lehetőség. A posztgraduális képzésre az egyetemi programot elvégzetteket várjuk , ezért is érdemes most az egyetemi programra jelentkezni.

– Milyen kifutási lehetőségei lehetnek az MCC-ben végzett kutató munkának?

Az MCC legfontosabb előnye szerintem a kapcsolatok és a lehetőségek megléte. Ha valaki kutat, és szeretne publikálni, akkor az MCC-nek van egy kiadója, az MCC Press, tehát ott akár meg is jelentetheti írásait. És azáltal, hogy az MCC ilyen fontos nemzetközi hálózatépítésbe fogott, ennyi egyetemmel, kutatóműhellyel, intézettel szerte a világon van kapcsolata, eljuthatnak külföldre is, és ott is előadhatják a témát, akár egy egyetemi szimpóziumon, rangos nemzetközi konferencián.

– Hogy látja, miként lehet a tehetségeket Pécsen, Baranyában megtartani?

– Nagyon jó a szakmai párbeszéd a Pécsi Tudományegyetemmel, és törekszünk is arra, hogy közösen dolgozzunk a tehetséges fiatalokat megtartásán. Fontos, hogy ami tudást megszereznek akár az egyetemen, akár ez mellett az MCC által, akkor azt tudják itthon, helyben is kamatoztatni, és hozzájáruljanak a város, térség fejlődéséhez. Ez kiemelt célunk, ezért is vagyunk kapcsolatban, párbeszédben az egyetemmel, hogy tovább segítsük azt, hogy például a végzős gimnazisták, a legtehetségesebb diákok a pécsi egyetemen tanuljanak tovább, vagy éppen a mi középiskolás programban részlevő diákjaink plusz pontokat kapjanak az egyetemi felvételin.

– A pluszpontok egyetemenként eltérő mivolta, úgy tudom, nem volt újdonság, az intézmények bizonyos mértékben eldönthetik, mit hány ponttal honorálnak.

– Igen, ez az egyetemek autonómiája, hogy a diákok plusz tevékenységét a felvételi eljárás során miként honorálják, ezt maximálisan tiszteletben kell tartani. Én egyébként üdvözlöm a pécsi egyetem azon döntését, hogy aki a középiskolás programban részt vett az MCC-ben, rengeteg online kurzusba bekapcsolódott az iskola mellett, hétvégente is, délutánonként nyelvi órákat kapott, a felvételi eljárás során honorálásra kerüljön. A pécsi egyetemen ez 10 plusz pontot ér majd, Szegeden a jövő évtől 20 pontot jelent, a győri egyetemen pedig többet is lehet szerezni. Ez minden egyetem saját döntése, de a cél közös, hogy a legtehetségesebb diákok helyben maradjanak.

– Szeptember óta vezeti a pécsi MCC-t. Eddig milyen tapasztalatokat szerzett?

– Ami a legfontosabb, az a pécsi diák közösség, nagyon jó volt találkozni, és nagyon jó ismerni nagyon tehetséges, céltudatos, és a közösségben aktív diákokat, mind a fiatal tehetség programban, mind a középiskolás képzésen, és az egyetemi programban is. Kiemelkedő siker, hogy Pécsen is elindult az úgynevezett FIT Klub, a fiatal tehetség program egy másik eleme, amit azért hoztuk létre, hogy még több diák bekapcsolódhasson az MCC képzéseibe. Ez ugye heti egy délutánt jelent, online lehet jelentkezni az általános iskolás diákoknak, remek tematikát kínálunk. Örültem, hogy rengetegen jelentkeztek a különböző képzéseinkre, legyen szó a FIT-ről, vagy a középiskolás, vagy az egyetemi programról.

Tehát ez is jelentős előrelépés, illetve az is, hogy szerintem az MCC megérkezett a pécsi kulturális és közéletbe. Nagyon jelentős és jó látogatottságú programokat tudtunk szervezni az elmúlt időszakban. Rekord résztvevő számú pedagógus konferenciát tartottunk több mint 100 pedagógussal, de most áprilisban is lesz egy újabb pedagógus konferenciánk. Nagy siker az, hogy a pécsi és MCC-s diákok szüleit is bevonjuk az MCC-be, szülők akadémiáját rendezünk számukra. A tudományos előadások, könyvbemutatók, vitafórumok, amiket hetente szervezünk, most már a mindennapok részeit képezik Pécsen. Nemrég zárult kiemelkedő sikerrel egy kiállítás az első világháborús magyar hadifoglyokról a Művészetek és Irodalom Házában.

– Az ittléte óta többször léptek ki a Czinderi utcai jelenlegi képzési központ ajtaján. Van ebben egyfajta tudatosság?

– Részesei akarunk lenni, és azok is vagyunk a város kulturális és közéletének, ehhez hozzátartozik az is, hogy más helyszíneken is tudunk rendezvényt szervezni. Nyilván, majd amikor a Nemzeti Kaszinó elkészül, az nagyon sok lehetőséget kínál különböző rendezvényekre, hiszen a klasszikus dísztermet is felújítjuk, és ott nagyobb tudományos konferenciák, bálok is helyet kaphatnak, de addig is keressük a kapcsolatot a város polgári életével, és az egyetemmel is. Számos oktatót hívtunk a rendezvényeinkre, mert fontosnak tartjuk az együttműködést, és azt, hogy a különböző tudományos megközelítések és látásmódok megjelenjenek a nyilvános rendezvényeken.

– Szőnek terveket, amelyek túlmutatnak az eddigi eseményeken, gondolok például művészeti gálára, esetleg fesztiválra a városban?

– Igazából a mi célunk az, hogy abból a kapcsolatrendszerből és tudásbázisból, amivel az MCC rendelkezik, részesüljenek a pécsi polgárok, illetve baranyai lakosok is. Nem mindenhol lehet azért találkozni ilyen rangos külföldi oktatókkal, egyetemi professzorokkal, vagy olyan könyvekkel, amelyeket mi bemutatunk, tehát már ez egy nagyon fontos előrelépés és nyitottság, hogy vannak ezek a színvonalas, ingyenesen látogatható események. A művészetek terén van még fejlődési potenciál az MCC-ben, hiszen a mi fő profilunk a társadalomtudományok, de elképzelhető, hogy amikor a Nemzeti Kaszinó elkészül, hiszen ott kiállítótér is működhet, akkor a pécsi művészek művei is megjelenhetnek az épületben. Fesztiválként pedig egy országos fesztiválunk zajlik nyaranta Esztergomban, amelyet augusztus 1-3. között rendezünk meg idén, ez az MCC Fest. Tavaly már 47 ezer látogatót vonzott, idén is hasonló létszámra számíthatunk. Különlegessége, hogy délelőtt szakmai előadások, este pedig szórakozás, buli várja a fiatalokat. Az MCC Feszten eddig is felléptek pécsi zenekarok, és idén is így lesz.