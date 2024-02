Érdemes a következő napokban, hetekben a Sellyei Arborétumba látogatni. Talán most mutatja legszebb arcát a Draskovich kastély kertje, gyönyörű virágok borítják be a területet. Az egyik legkáprázatosabb növény, a sáfrány is most virágzik. Több száz vagy akár ezer tő lila növényben lehet gyönyörködni az arborétumban. A virágokat Györkő Zsombor baranyai fotós is megörökítette.