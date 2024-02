A Jakabhegyi úti társasház problémájáról nemrégiben számoltunk be, ahol megszüntették a lakók parkolóhelyeit számukra egyáltalán nem világos indokok alapján. A megszüntetett parkolás ügyében azt is elmondták – több olvasói levélben is jelezve –, hogy éppenséggel aláírásokat is gyűjtöttek, kérelmeket adtak be, de azt a Gyurcsány Ferenc pécsi jelöltje, Péterffy Attila és a körzet képviselője egyáltalán nem vette figyelembe. A helyiek szerint egy rejtélyes városházi hivatalnoki kapcsolat lehetett a háttérben, aki történetesen ott lakik a közelben és őt zavarhatták a parkoló autók. Elmondásuk szerint ő kereste meg Siposné Bikali Éva (DK) képviselőt, akivel aztán elintéztette, hogy szűnjön meg a lakók parkolóhelye a ház előtt. Egy csenevész sövényt ültettek a területre, valamint egy megállni tilos táblával le is tudták az ügyet.

Az ingyenes parkolás miatt nehézkes parkolóhelyet találni a belvárosban. Fotó: Laufer László ll Dunántúli Napló

Fotó: Laufer László

Az ügyet a városházán elintéző egyéni képviselő persze ezt igyekezett cáfolni, de csak szó szerinti közleményekben lett volna hajlandó nyilatkozni, amelyre értelemszerűen nincs lehetősége sem neki, sem a lakóknak, hiszen ezzel parttalanná válna a vita.

Miután azonban lapunkhoz fordultak a bosszankodó helyiek, magunk is egyeztettünk a helyszínen az érintett társasházban élőkkel és az ügy sajtónyilvánosságot kapott, az elmúlt napokban azt tapasztalhattuk, hogy a Pécsi Közterület-Felügyelet munkatársai notóriusan kezdték el ellenőrizni a területet. Egyik nap büntetőcetlit találtunk egy tilosban parkoló autón, csütörtökön azt tapasztaltuk, hogy célzottan oda tartott az egyik járőrautójuk, de mivel éppen akkor nem találtak ott áldozatot, ezért dolguk végeztével távoztak.

Parkolás Kertvárosban: eleve nincs hely, de büntetnek

Bejárta a pécsi közösségi oldalakat a kertvárosi parkolás helyzete is: a helyiek szerint az Éva utcában a három napon keresztül büntetgették az autósokat egy olyan helyen, ahol egyébként nem zavarnak senkit valójában. Ráadásul azért is bosszantó ez, mert a közeli Diána téri elhúzódó építkezések miatt nincs elegendő parkolóhely környéken.

Csizmadia 1000 új parkolót épít

A baranyai vármegyeszékhely legnagyobb városrészében, a panelházas Kertvárosban zöldebb és élhetőbb jövőt szeretne teremteni Csizmadia Péter. A fideszes frakcióvezető tavalyi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a következő évtized a zöld átállás évtizede lesz és Kertvárosban is egy ilyen átállást kell végrehajtani, ennek részeként pedig megfelelő mennyiségű parkolóhelyre van szükség. Hangsúlyozta, hogy ezer új parkoló képes lenne kielégíteni a fennálló igényt, de ezek nem mehetnek a zöldfelület kárára. Földfelszín alatti, zöldtetős, parkosított, őrzött és biztonságos parkolóhelyekben gondolkodnak, de itt nem állnak meg: "arra vállalunk kötelezettséget, hogy tízezer új facsemetét ültetünk el Kertvárosban, hogy azok megfelelő mennyiségű árnyékot tudjanak biztosítani".

Péterffy haverja miatt nincs 132 parkolóhely

Miközben a parkolási fizetőzónákat nemrég Péterffy kiterjesztette és a pécsieket kíméletlenül megbüntetik, ha tilosban parkolnak, vagy pár perccel kicsúsznak a parkolási időből, addig a baráti MSZP-s cégtől elnézték, hogy nem épített meg azt a 132 parkolót, amiket már évekkel ezelőtt létre kellett volna hoznia. Az ügy előzménye, hogy a baloldali cég a belvárosi Váradi Antal utca és a Rákóczi út közötti területen húzott fel egy társasházat, viszont ott már nem volt hely parkolókra, így megengedték neki, hogy a várossal kötött szerződés alapján ezeket a pécsi egyetemhez közel húzza fel. Péterffy haveri köréhez tartozó illető azonban nem tartotta be a szerződést, sőt Péterffy megengedte neki, hogy még öt évig ne is építse meg ezeket. Holott a megállapodásban az állt, hogyha nem készíti el a határidőre a helyeket, akkor 2018-as árszinttel számolva 264 millió forintot kell az önkormányzatnak fizetnie – de ezt sem tartatták be vele a baloldali városházán. Nem véletlenül, hiszen a Castrum Pécs Kft. valójában a helyi MSZP-s és gyurcsányista pénzügyi elit építőipari vállalkozása. Egyik jelenlegi tulajdonosa, ügyvezetője az a Georgiou Grigorisz, aki Péterffy mellett vett részt Gyurcsány Ferenc pécsi jelöltjének, Péterffynek 2019-es polgármesteri kampányában és most is a Pécsi Görög Önkormányzat elnöke.