A páciensektől az előzetes jelentkezést követően (legkésőbb előző nap szükséges jelezni) keddenként reggel 7:00-7:30 között veszik le a vért. Elsőbbséget élveznek az akut és krónikus megbetegedésben szenvedők, de lesz lehetőség panaszmentesen szűrővizsgálat jelleggel is a vérvételre a szabad időpontok függvényében. A szoltáltatás díja 3000 Ft, ami a vérvétel és a laborba történő szállítás költségét fedezi. A lehetőség csak a körzet betegei számára érhető el. Peterden, Pécsdevecseren és Kiskassán a kéthetente esedékes rendelésen is lesz vérvétel, melyre az igényt szintén előzetesen kell jelezni, illetve orvosi indikációval fekvőbetegek részére otthonukban is lesz lehetőség a vérvételre előzetes időpontegyeztetéssel. Természetesen a páciensek továbbra is igénybe vehetik az ingyenes pécsi és térítési díjas siklósi vérvételeket is.