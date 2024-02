A déli országrész versenyében Pécs óriási lemaradásba került, hiszen a jelenlegi polgármester, Péterffy Attila elmulasztotta a világ legnagyobb elektromos autógyárának, a kínai BYD-nek a letelepítését, amely Szegeden lelt otthonra, ahogyan a német nagyberuházó, a Rheinmetall is az alföldi várost célozza meg. Pécsen azonban még a be nem tartott polgármesteri ígéretek – az átláthatóság és az akvapark – között is nagy a zűrzavar és a pénzügyi machináció. Mindkét projekt fókuszában pedig ugyanaz ügyvédi-pénzügyi elit áll, amelynek vezetője Bodnár Imre, Péterffy közvetlen munkatársa, a Péterffy-Bodnár duó oszlopos tagja.

Péterffy-Bodnár: a közvetlen munkatársak

A keddi közgyűlésen a baloldal most megpróbálja újra felmelegíteni annak az akvaparknak az ötletét, amelynek építését a jelenlegi polgármester megígérte, de amely kapcsán elmondható: lényegében tetszetős, mutogatásra alkalmas színes rajzok és látványtervek, valamint tanulmányok elkészíttetésén kívül egyetlen kapavágás sem történt. Péterffyék most azt tervezik, hogy a választási kampányprojektté degradált projektbe beveszik azt a politikai szerveződést, a Pécs Jövője Egyesületet, amelynek vezetője a polgármester jó barátja, Bodnár Imre, aki éveken keresztül kapott tízmilliókat átvilágítás címén a baloldaltól.

Gyurcsány Ferenc jelöltje, Péterffy azt akarja elérni, hogy egy évvel azt követően, hogy elkészültek az említett látványtervek, két dokumentumot – egy tanulmányt és tervezési programot – is aktualizálnak és ebbe Bodnárt is bevonják.

Csak hogy Bodnár-Péterffy duó körül egyre több a zavaros ügylet

A korábban MSZP képviselőjelöltséggel is próbálkozó baloldali személy és a köreibe tartozó ügyvédek ugyanis nem hajlandók bemutatni azokat a dokumentumokat, amelyekkel igazolhatnák, hogy pontosan milyen "munkát" is végeztek el 2019 óta a pécsi önkormányzat megbízásából "átvilágítás" címén. A baloldaliak csak különböző, szerintük visszaszerzett vagyont emlegettek, valamint olyan eljárásokat, amelyeket aztán a hatóságok visszadobtak.

Bodnár féle baloldali ügyvédpolip az elmúlt években számos önkormányzati céghez is betetette a lábát, beszivárogtak a vállalatokhoz és szenzitív adatokhoz is hozzáférhettek akár. A "jogi" végzettséggel bíró személyek ráadásul nem csupán az önkormányzat állítólagos átvilágításáért kaphattak milliókat, hanem különböző megbízások keretében juthatott el hozzájuk rengeteg közpénz.

Az önkormányzat saját bevallása szerint 2020-22-ben mintegy félmilliárd forintot fizetettek ki ügyvédi megbízásokra, ez az összeg azóta tovább emelkedett és egyáltalán nem biztos, hogy a kézi vezérléssel irányított városházi propaganda hiteles adatokat közölt a valós számokról.

Péterffy-Bodnár körök: súlyos ügy a háttérben

Péterffy-Bodnár duó átvilágítóköreit illetően pedig az a legfrissebb hír, hogy kiderült: egy olyan pécsi ügyvédnővel szemben indult több rendbeli ügyvédi visszaélés, több rendbeli csalás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt nyomozás, akit Bodnár Imre a Pécsi Ügyvédi Kamara ellenőrzési bizottságának első tagjaként, elnöki posztjának a várományosként jelölt meg a kamarai választás előtt. A sorozatos bűnügyekbe keveredett nő kinevezését csak az akadályozta meg, hogy a pécsi ügyvédek nem voltak hajlandók az MSZP és a DK igényeit kiszolgáló, politikai lejáratásban aktív baloldali ügyvédcsoportosulást a kamarai vezetők székében látni.