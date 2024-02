2023 őszén országosan több kórházban indultak kezdeményezések azzal kapcsolatban, hogy egy választott kísérő (általában édesapa) és egy dúla egyidejűleg jelen lehessen az édesanya mellett a vajúdás és a szülés alatt. Szemerei-Bergics Eszter pécsi édesanya, kismama indította a pécsi aláírásgyűjtést, melyet cikkünk készítésekor több mint 900-an aláírtak már.

Petíció indult az apa és dúla együttes jelenlétéért. A kép illusztráció.

Fotó: Laufer László

– Az első petíciót a budapesti, Uzsoki Utcai Kórházzal volt kapcsolatos. Ez sikeresen le is zajlott, ezután indult petíció több vidéki kórházzal kapcsolatban. Én is érintett vagyok, júliusra várom a második kisbabámat, és úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lenne, ha Pécsen is adott lenne ez a lehetőség – mondta el kérdésünkre.

S, hogy miért fontos a dúla jelenléte? Mint az a petíció szövegéből is kiderül:

Többek között azért, mert a szülő nőknek szükségük van stabil biztonságérzetre, amely elősegíti a szülés természetes folyamatának megfelelő haladását. Ez az alapja a lehető legkevesebb beavatkozást igénylő, természetes szülésnek. A dúla pedig folyamatos testi-lelki támogatást tud nyújtani az édesanyának a vajúdás és szülés alatt.

Milyen testi hatásai vannak a dúlai támogatásnak a lelki hatásokon felül?

Nyitrai Eszter író-szerkesztő Dúlatanulmányából kiderül, hogy a dúla jelenléte az összes császármetszés arányát durván 45 százalékkal csökkenti, a vajúdás hosszát 25 százalékkal csökkenti, az oxitocin használatát 50 százalékkal csökkenti, a fájdalomcsillapító gyógyszereket 31 százalékkal csökkenti, a fogó használatának szükségességét 34 százalékkal csökkenti, az epidurális érzéstelenítés iránti kérések számát 10-60 százalékkal csökkenti.

– A petíciót február 13-án benyújtottam elektronikusan és postai úton is. Ettől függetlenül nyitva hagyom további aláírásra, hiszen egyelőre nem tudhatjuk, elégnek találja-e a Pécsi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika vezetése a támogatói bázist. Ezért aki támogatja az ügyet a továbbiakban is aláírhatja

– fogalmazott Szemerei-Bergics Eszter.

Sok személyes megjegyzés érkezett az aláíróktól

Mint arra az édesanya is felhívta a figyelmet, az aláíróktól sok személyes megjegyzés érkezett, aminek egy része publikus. A minél előbbi benyújtást ezért is érezte fontosnak, mert vannak olyan kismamák, akik nemsokára szülnek, és már nagyon várják a döntést.

„Augusztusban a kislányom születésekor nagy szükség lett volna igazi támogatásra, mivel ezt a Klinika személyzete összességében, különböző okok miatt nem tudta biztosítani számunkra. Hiszem, hogy egy dúla jelenléte nagyobb fokú biztonságérzetet és valóban családbarát élményt jelentett volna. Szeretném, ha más párok részesülhetnének ebben az élményben.” - írta aláírása megjegyzésében egy érintett édesapa.