Egy kiállítás megújítása hosszan tartó folyamat, és a munkálatok híre egy kisvárosi múzeum esetében is gyorsan terjed. Ahogy a mohácsi kiállítás újragondolása és átépítése megkezdődött, úgy indult meg egy fokozott érdeklődés a múzeum gyűjteménye, gyűjteményezési módszere iránt. Ennek eredményeként számos egyedi és korábban a múzeum gyűjteményében nem fellelhető mű­tárggyal gazdagodott a déli szláv bázisintézmény.



– Az állandó kiállításunk megújítása során többen érdeklődtek, hogy a birtokukban lévő régi tárgyakat befogadjuk-e. Körülnéztek a padláson, háztartásban, vagy számot vetettek összegyűjtött tárgyaikkal, és a helytörténetileg érdekes darabokat behozták múzeumunkba

– mesélte a történetet dr. Hasanovic-Kolutácz Andrea igazgató. – Ennek köszönhetően több olyan értékes tárggyal gazdagodott gyűjteményünk, amelyeket ki is állítottunk, hogy a helyi történelemről és szokásokról minél részletesebb képet mutathassunk a látogatóknak. Az új szerzemények, amellett hogy helyet kaptak a kiállításban, azt is jelzik, hogy a múzeum alapfeladatát is végzi: gyűjt, rendszerez, közzétesz. A megújuló kiállításban helyet kapott egy igazán különleges installáció is, amely már régi vágya volt a múzeum jelenlegi és korábbi munkatársainak.

Egy 20. század eleji bosnyák-horvát szoba, illetve egy Dráva menti sokác konyha rekonstrukciója díszíti a kiállítótér egyik sarkát, igazi autentikus élményt szolgáltatva a látogatóknak.

A rendkívül színes kiállítás az első visszajelzések alapján önmagában is nagy élményt nyújt, de természetesen a tárlat a legmodernebb megoldásokkal is igyekszik megszólítani a látogatókat. Az interaktív elemek révén élményszerűen ismerkedhetnek meg a látogatók a kiállítás tematikájával. A busójárás felidézéseként próbára tehetik merészségüket, és ujjat húzhatnak egy busóval.

A kiállítás háziasszonyának, Kersics Ankának a személyiségét és kalandos életútját egy átalakított diavetítő segítségével ismerhetik meg a múzeumba betérők, különleges énekhangját pedig lemezjátszókon lehet meghallgatni.