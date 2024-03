Foktő térségében március 14-én megtartották a Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésében épülő Kalocsa-Paks Duna-híd hordógurítását. Az építőipari hagyományokat követő eseményre azt követően kerülhetett sor, hogy idén januárban a közel 1 kilométeres építményen teljessé vált a pályalemez. Ahogy azt az akkor beszámolónkban is jeleztük, ezt az tette lehetővé, hogy a balparti ártéri híd, majd a jobbparti ártéri híd szerkezetének betolását követően január 26-án a középső elemet képező mederhíd is bezárult. Az eseményen a hordógurítás a három elemből álló építmény bal ártéri hídjáról indult, amely után a mederhíd látogatására is lehetőség nyílt.

Az eseményen elhangzottak szerint régi hagyomány, hogy egy híd elkészültét hordógurítással ünneplik. A hídépítők ugyanis a hagyomány szerint megegyeztek az ördöggel, hogy sikeres legyen az építkezés, viszont az ördög az első átkelő lelkét kérte fizetségül. Emiatt elsőként egy hordót szokás a hídon átgurítani, hogy az felfogja az átkot.

Rendkívüli kihívások közepette is sikerült tartani a határidőt

Az eseményen felszólalva Pántya József az Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára azt hangsúlyozta, bár helyettes államtitkárként kapta a meghívót, az út- és hídépítési szakmát magáénak valló embereként érkezett. Úgy fogalmazott, a munka előre haladásából látszik, hogy jó kezekben van a projekt, de az elismerést a kivitelezőn túl minden résztvevőre kitágítaná, mert óriási csapatmunka folyik az építkezésen.