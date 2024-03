Csizmadia Péter, a Fidesz, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) és az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) pécsi polgármester-jelöltjének közleménye:

"A nagy érdeklődésre való tekintettel mostantól online is kitölthető a Pécsről a pécsiekkel elnevezésű kérdőív, amelyben a pécsi polgári szövetség polgármesterjelöltje, Csizmadia Péter a baranyai vármegyeszékhely valós problémáiról és azok megoldásairól kérdezi a városlakókat.

A szövetéség hétvégi kitelepülésein, tizenhat helyszínen több ezer pécsi mondta el a véleményét arról, hogy miként alakítsuk városunk jövőjét – kezdte a Fidesz, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) és az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) polgármesterjelöltje.

A nagy érdeklődésre, valamint a számos lakossági megkeresésre való tekintettel mostantól online formában is kitölthető a kérdőív – jelentette be Csizmadia Péter, aki minden pécsit arra biztatott, hogy vegyen részt a konzultációban és töltse ki a kérdőívet és mondja el véleményét Pécs jövőjéről.

Azért, hogy együtt írhassuk Pécs jövőjét, együtt tegyük rendbe és építsük újjá a várost – hangsúlyozta a nemzeti oldal polgármesterjelöltje.

A most már online is kitölthető kérdőívben a pécsiek a többi között a város tömegközlekedéséről, a polgári oldal által a városi közösségi közlekedésben a diákok számára bevezetni tervezett kedvezményekről is kifejthetik álláspontjukat. A konzultáció emellett rákérdez a városi közutak és járdák állapotára, továbbá a jelenlegi városvezetés befektetés ellenes politikájára, amelynek szintén a város lakói látják kárát.

A kérdőívben hangsúlyos rész szól a baloldali városházi mutyikról, valamint a polgári szövetség által gyakorlatba ültetni kívánt antikorrupciós üvegzseb-rendeletről is."

A kérdőív az alábbi linken elérhető online.