Péterffy Attila pécsi polgármester 2019-es megválasztása után hozta létre az innovációs biztosi posztot, amelyet az a Nemes Balázs kapott meg, aki korábban a melegek vajsavval való megdobálásáról értekezett. Nemes azzal csíphet­te meg a városházi posztot, hogy erőteljesen kampányolt Gyurcsány Ferenc és az MSZP jelöltjének, Péterffy Attilának. Annyira beleélte magát hős szerepbe, hogy még a pécsi Kossuth-szobrot sem tisztelte az egyik pártdemonstráción és arra is felmászott, mondván szerinte ez belefér. Akkor azt is üvöltötte, hogy „az a helyzet, hogy az erőszak nem megoldás, de semmi más eszköz nem maradt a kezünkben”.

Innovációs biztos: a balos szaknévsor példája

Forrás: MTI

Kinevezték, már nem volt olyan erős

Miután a politikusi barátaival megszerezte a hatalmat, már nem volt ennyire tettre kész, és a momentumosról már saját párttársai is elítélően nyilatkoztak. Többen azt is megjegyezték vele kapcsolatban, hogy alig látták a hivatalban, de a közgyűléseken is csak néhány alkalommal jelent meg. Jellemző, hogy 2022-ben több éves munkájáról mindössze négy oldalon tudott beszámolni. Egy középiskolásnak a szülői segítséggel megírt házi dolgozatához hasonlító dokumentumban nagyon kevés konkrét tárgyalási időpontot jelölt meg, a tárgyalópartnerek személynevei, titulusai sem voltak benne, ahogyan számszerűsíthető adatokat sem tartalmazott. Nemes a beszámolójában mintegy védekezésként meg is jegyezte, hogy „hiba lenne azonban azt gondolni, hogy az azonnali, nagyívű eredmények elvárása a helyes magatartás”.

Bár szinte alig volt nyoma a munkájának, Péterffy Attila pécsi polgármester személyesen maga igazolta le a 20 milliós kifizetést Nemes Balázsnak, vagyis annak ellenére tömte ki pénzzel, hogy hasznavehetetlen volt. Egyetlen eredményének azt nevezték a baloldalon, hogy a belvárosban létrejött egy informatikai közösségi tér, az IT Hub, amelyről azonban mindent elárul az, hogy évek óta még a honlapja sem működik. Hiába papíron "innovációs" és informatikai területről van szó, jelenleg is hibaüzenetek sokaságával lehet találkozni rajta.

Nincs is szükség innovációs biztosra

Nemes Balázs aztán önként távozott a posztjáról tavaly, éppen akkor, amikor tevékenységéről közérdekű adatigénylés keretében nyújtottunk be kérdéseket. Válaszok helyett viszont nagyon úgy tűnik, inkább elmenekült. Érdekesség, hogy annyira volt szükség az innovációs biztosi posztra, hogy Nemes helyére nem is neveztek ki már senkit.