- Várakozásai szerint hogyan alakítja át a Duna-híd a folyó jobb és bal partján élő mohácsiak mindennapjait?

- A híd megépítése a szigeti városrészt olyan fejlődési pályára állíthatja, amit most talán még nem is tudunk elképzelni. Az ottani ingatlanárak már most kilőttek, csaknem 30-50 százalékos növekedést tapasztaltunk az elmúlt időszakban. Lesznek fontos feladataink, ki kell dolgoznunk például az újmohácsi városrészen a további csatornázás, a lakópark- és az utcakialakítás részleteit. Egyre nagyobb igény fog mutatkozni a telekvásárlására, sok városi, vagy éppen lakótelepen élő ember dönthet úgy, hogy a szigeten szeretne élni. Ezzel együtt fog járni a népességnövekedés. Várhatóan a jobb anyagi körülmények között élők is szívesebben választják majd a Duna bal partján elterülő városrészt. Világosan látszik, hogy a jelenlegi szolgáltatási színvonal, illetve szolgáltatás-paletta kevés lesz. Fejlesztenünk kell, és ez mindenkinek előnyére válik.

- A gyermekes családok többsége minden bizonnyal csak akkor dönt a szigeti költözés mellett, ha helyben járhatnak a kicsik óvodába, általános iskolába.

- Egészen biztosan nagyobb igény lesz a férőhelyekre. Eddig éveken át arról beszéltünk, hogy hogyan tartsuk meg ezeket az intézményeket. Most viszont biztosítva lesz a jövőjük, és inkább azon kell majd gondolkodnunk, hogy milyenek a bővítési lehetőségek. Egyelőre komoly egyeztetéseket igényel a posta Újmohácson történő megtartása is, de erre a szolgáltatásra is jelentősebb mértékben lesz szükség, és nem válik megkérdőjelezhetővé a létjogosultsága.

- Akik eddig is a szigeten laktak, számukra milyen változást hozhat a híd?

- A munkába járásra is hatással lesz, egyfajta mozgásszabadságot adhat a „városi oldalra" ingázók számára. Gondoljunk csak bele, hogy aki hat órára jár dolgozni az ipari parkba, annak most el kell érnie a fél hatos kompot. A híd megépülését követően már rugalmasabban jöhet át, nem lesz ennyire időhöz kötve. A híd összekapcsolhatja a szigeti lakosságot a városi infrastruktúrával, valamint a munkalehetőségekkel. Sokkal egyszerűbb lesz a hídnak köszönhetően például egy úszónemzet programot működtetni, vagy akár a városi programokra áthozni a gyerekeket. Tehát a mostani szolgáltatások elérése is lényegesen egyszerűbben alakul. Mivel a településrész fejlődése kézzelfogható lesz, én, mint városvezető elkötelezett vagyok amellett, hogy a városi szolgáltatásokat ki kell tudnunk terjeszteni a szigeti oldalra. Ilyen szolgáltatás lehet a helyi közlekedési rendszerek kibővítése.

- Hogy alakul az autós közlekedés a szigeti oldalon?

- A híd nagyjából a strand környékén fogja átívelni a Dunát. Újmohács fő utcája a Horváth Sándor utca. A belső településmagot a művelődési ház, a közösségi ház, az általános iskola, az óvoda, a bolt, a posta és a buszforduló jelenti. Ha meglesz a híd, azon átérve közelebb lesz a település központja, mint a jelenlegi kompátkelő felől. A szigeti oldalon gépkocsival lehajtva a hídról az úttestpálya alatt fut át majd a kandai köves út, ami a híd megépülte után is biztosítja Kanda megközelíthetőségét. Ha tovább haladunk a hídon, akkor kijutunk a Horváth Sándor utca északi végéhez, ott egy kereszteződést alakítanak ki, melyen bekanyarodva az újmohácsi településrészhez, illetve 150-200 méter megtétele után a központhoz érünk.

- És a városi oldalon?

Az autópályáról a szajki elválási pontnál lehajtva kétszer kétsávos úton lesz elérhető a híd. A városból a jelenlegi Baranya-Víz Zrt. és a Kálóczy Kft. telephelyein új körforgalom épül, ott lesz a mohácsi hídfő. Hadd szemléltessem egy példával a közlekedést. Ha valaki a kórháztól szeretne átmenni a szigetbe, egyszerűen áthalad a vasúti átkelőn, majd a híd szerkezete alatt, a nagy kanyart követően balra fordul a most is meglévő feltáró útra, és egy új körforgalmon keresztül juthat fel a hídra.

- Milyen lesz a gyalogos és a kerékpáros közlekedés? Tényleg a város szélén, a busócsoportos körforgalomnál lehet csak majd letérni a hídról?

- Szó sincs róla. Ha valaki kerékpárral vagy gyalogosan szeretne közlekedni a hídon, akkor a szigeti oldalról nézve a belső településrésztől eljön az iskola irányába, rá a kandai köves útra, ahol egy kerékpáros felhajtó vezet a hídra. Magán a hídon egy 2x1 sávos bicikliút húzódik a gyalogos sáv mellett, természetesen elzárva a gépjárműforgalom elől. A hídról a vasútállomásnál az uszoda irányába tud lehajtani, ahol kényelmesen és praktikusan rácsatlakozhat a városi kerékpárút-hálózatra. Visszafelé értelemszerűen ugyanez az útvonal.