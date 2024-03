– A szezonnyitó és szezonzáró gurulásokat számoljuk, de azt, hogy a Nyuszi és a Mikulás gurulásból mennyit szerveztünk, nem is számoljuk, az biztos, hogy nagyon sokat. Most is nagyon sok motoros eljött, egyrészt azért is, mert már régóta szervezzük, másrészt pedig remek az idő. Jöttek barátaink Pestről meg Győrből is, ők elég korán indultak, de itt vannak velünk és színesítik a motorosok táborát. Körülbelül 100 motor és 150 fő aki most a Nyuszi Guruláson részt vesz ebben a remek időben