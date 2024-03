- A faültetés számos környezeti előnnyel jár, javítja a levegő minőségét, megköti a hirtelen lezúduló vizeket, nyáron természetes módon hűti a levegőt, és ez csupán néhány indok arra, miért érdemes fákat ültetni. A faültetés az egyik leginkább klímahatékony tevékenység, mellyel élhetőbbé tehetjük településeinket, s nem mellesleg javíthatjuk azok arculatát. Mindemellett közösségépítő összefogni egy jó cél érdekében. Egyetemünk Zöld Egyetem, fontos számára a zöld misszió. A Mecsekerdő Zrt. is elkötelezett ezen értékek mentén, melynek köszönhetően már több programban vettünk részt együtt. A közös gondolkodásnak eredménye a mostani faültetési program is, mely során 400 db tölgyfát ültettünk el egyetemi polgárokkal, a Mecsekerdő Zrt. munkatársainak szakmai támogatásával. Itt már nem pusztán szemléletformálásról beszélhetünk, hanem kézzelfogható, a levegő minőségét javító, dekarbonizációs célokról is