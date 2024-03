Sokba kerülnek, de úgy tűnik, még rövid videókra sem jók – írtuk meg nem is olyan régen, amikor kiderült, hogy a pécsi önkormányzat nem a saját kommunikációs cégét, a Pécsi Kommunikációs Központot bízta meg rövid videós tartalmak gyártásával, hanem egy külsős vállalkozást. Tavaly az általános iskolások által is könnyedén és egyszerűen kezelhető tiktokos videók gyártására ugyanis egy baloldali beállítottságú személyt kért fel Péterffy Attila, amire akkor kétmilliót fizettek ki. Úgy tűnik, ez a trend folytatódik, de ebben az évben nagyobb téttel, hiszen több mint tízmillióba került már az ilyen jellegű propagandakiadás.

Propagandakiadás: nem kevés pénzbe kerül.

Fotó: Löffler Péter

A városi közösségi média tartalom gyártására ugyanis idén januárban Kövér Andrással szerződtek le 360 ezer forintra, február-március hónapokra pedig az Y-shift Kft.-vel kötöttek szerződést hasonló összegben. Az Y-shifttel aztán még arra is leszerződött az önkormányzat, hogy "Pécs város közösségi média aktivitását és menedzselését" szolgálja a magáncég 10 millió forintért. Az üzletet taglaló polgármesteri határozatból az nem derült ki, hogy mit is takar ez a 10 milliós feladat, és nem is csatolták hozzá a szóban forgó szerződést sem.

Pedig bőven van még propagandakiadás

Az viszont beszédes, hogy a fenti feladatok ellátására ismét nem találták alkalmasnak a Pécsi Kommunikációs Központot, holott az önkormányzati vállalat közel félmilliárdos támogatásnak örülhetett az elmúlt években. A cég ügyvezetője az a Póré László, akit Péterffy a koronavírus járvány idején, a veszélyhelyzetben csak fű alatt tudott kinevezni, mert még saját belső csapata sem volt meggyőződve az illető alkalmasságáról.

Köztudott, hogy a baloldali főszerkesztő által irányított, a cég által megjelentetett önkormányzati lap jeleskedik abban is, hogy Péterffy Attilától, Gyurcsány Ferenc jelöltjéről minél több és változatosabb pózban elkészült fényképet közöljön egy-egy heti kiadványban.

Halandzsát adtak le

Azt követően, hogy a szakmaiság ígéretével kampányoló baloldali városházán bő két éven keresztül senki nem vette észre, hogy az önkormányzat innovációs zászlóshajójának honlapján értelmetlen szövegek vannak, a Pécsi Kommunikációs Központ is hasonló anyagot adott le beszámolóként.

Megírtuk, hogy a „lorem ipsum dorem” értelmetlen szöveg szerepelt a vállalat egyik városházára leadott beszámolójában, amikor a munkájukról kellett volna számot adniuk.