Iskolai és cserkészcsoportok, valamint felnőtt csoportok részére van lehetőség több napos táborozásra a máriakéméndi kegyhelyen – olvasható a zarándokszállás leírásában. A mintegy 3 hektáros terület és a templom parkja is az érkezők rendelkezésre áll, akár sátorozás formájában, akár a zarándokház használatával. A helyszín turistacsoportoknak, baráti közösségeknek, de családi pihenésre is ideális.

A zarándokszállás a vendégek kényelmét szolgálva a közelmúltban új fekhelyekkel is gazdagodott, és a padlót is renoválták. A régi barokk kolostor épületében – mely korábban plébániaként szolgált – működő, folyamatosan szépülő szálláshely 2, 4, illetve 5 ágyas szobáiban összesen 37 vendéget tudnak fogadni.

A kegytemplom autóbusszal is megközelíthető, a megálló a templom előtt található. Ezen kívül több turista- és zarándokút (Mária út, Szent Márton út) is fut erre, illetve vezet tovább a Baranyai-dombság szép kirándulóhelyei felé. – Összesen 160 km hosszan lehet jelzett és felfestett utakon gyalogtúrázni és zarándokolni, de a Karasica-völgye, a Pécsváradra vezető út, valamint a környék településeit összekötő utak kerékpározásra is alkalmasak - emeli ki a Pécsi Egyházmegye. – A máriakéméndi Vár-hegy és a kiépített Törökvári-pihenő is kedvelt célpont a gyalogtúrázók körében - teszi hozzá az ajánló.