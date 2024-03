Tavaszváró foglalkozást tartottak a legkisebbek számára a kölkedi könyvtárban. A programról az intézmény közösségi oldalán fényképes beszámolót is közzétett. A meseolvasó, interaktív foglalkozást követően a gyermekek kreativitásukat is megélhették. Közösen készítettek színező lapok, olló és ragasztó segítségével apró tavasztündéreket idéző papírdíszeket, így a program emlékét tárgyi formában is magukkal vihették a gyerekek.