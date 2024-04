A versenysorozat első szakasza Budapestről indul, majd a Földközi-tengert átkompozva kezdődik meg az igazi kaland: Afrikában kell teljesíteniük körülbelül 5000 kilométert, érintve Marokkót, Nyugat-Szaharát, Mauritániát, Guineát, Szenegált, a célállomás pedig Sierra Leone fővárosa, Freetown. A teljes versenytáv idén 8276 kilométeres volt. Több kategóriában indulhatnak a résztvevők: a spirit kategóriában indulók a legegyszerűbb autókkal indulnak, a kaland kategóriában a minél technikásabb terepre vágyóknak szól, a túra kategória pedig azoknak, akik a közös élményekért indulnak, hiszen itt nincs megszabva sem a konkrét útvonal, sem a limitidő.

Ezzel a baráti lelkülettel vágott neki a kalandnak a Dr. GOBASZ Team is, akik április 11-én tartottak élménybeszámolót a saját kalandjukról, izgalmakról, és szerencsére sok boldog pillanatról. A csapat tagja Dr. Gonda Tibor, Barnaki Zoltán ötletgazda, valamint Szász István, hozzájuk csatlakozott a beszélgetés során Mikolicz László, a Millenium Falcon csapat tagja, illetve Kósa András autósport-újságíró, aki moderálta a beszélgetést.

Álmomban sem jutott eszembe, hogy én erre elmenjek, Zolinak volt egy régi álma itt elindulni. Más tagokkal akart elindulni, akiket végül nem engedtek el otthonról, így felelőtlenül azt mondtam, majd én elmegyek veled. Harmadiknak pedig egyből eszembe jutott István személye

– így vélekedett Dr. Gonda Tibor a legelső lépésről. Egy baráti támogatásból végül misszióvá nőtte ki magát ez a vágy, hiszen a Pécsi Tudományegyetem támogatásával indultak útnak.

Földrajz szakosként érdekelt az utazás, erősítettem a srácokban, ne csak nézzünk, hanem lássunk is az út során

– Szász István gondolatai egybecsengenek az egész rali szellemiségével, így az elejétől fogva sejtették, hogy többet fog adni, mint egy baráti nyaralás.

A gond nélkül teljesített afrikai szakasz során megtapasztalták a fejlődő Nyugat-Szahara hatalmas sztrádáit, meglátogatták a marokkói Chefchaouen nevű települést, ami egy igazi turisztikai jellegzetesség a kék épületeivel, de a guineai homokos főútjait és az internetkapcsolat hiányát is kipróbálhatták. Több faluban is adományokat osztogattak, ahol a túlnépesedés egy igazi probléma a folyamatosan szegényedő országokban.

„Barátokként indultunk, azok is maradtunk. Valójában a kihívások csak elmélyítették a barátságunkat.” – vélekedett Barnaki Zoltán, akinek így egy vágya teljesülhetett barátai társaságában.