Marsalkó Péter neve az elmúlt évtizedekben szorosan összefonódott a pécsi belvárosi élettel és a helyi közösséggel. Lokálpatriótának, „tüke belvárosinak” tartja magát, aki az itt élők javát szeretné szolgálni az önkormányzatban is. A választásokon a Fidesz-KDNP-ÖPE koalíció jelöltjeként indul az ÖPE színeiben.

Marsalkó Péter a pécsi életet biztonságosabbá tenné

Fotó: Laufer László

– Több mint ötven éve élek a belvárosban, itt nőttem fel, az itt élő elődeink példája segített azzá válni, aki ma vagyok. Az ember egy idő után számot kíván vetni addigi életével, s átgondolja, mivel tartozik a környezetnek, a közösségnek, amelyben él. Azt a szeretetet, megbecsülést szeretném most visszaadni a pécsieknek, amit az elmúlt évtizedekben kaptam

– összegezte Marsalkó Péter fotóművész a közéletbe való belépésének indítékait.

– Szeretnék hidat építeni a jövőben az önkormányzat és a lakosság között, hangot adni az itt élők valós igényeinek, azért munkálkodva, hogy Pécs belvárosa fejlődésnek induljon, miközben megőrizzük az itteni kulturális örökséget

– tette hozzá.

Marsalkó Péter elmondta, mely területeket tartja a legfontosabbnak Pécs belvárosi képviselőjelöltjeként.

Szociális célok:

– A képviselői díjam egy részét szívesen felajánlanám rászorulók támogatására, olyan szociális problémák orvoslására, amely téren hiányosságok mutatkoznak

– hangsúlyozta Marsalkó Péter.

Elmondta, úgy látja, például az üres épületek felújítását, kifestését akár szociális célként is meg lehetne közelíteni, az ebben való közösségi részvétel a társadalmi beilleszkedésben is segíthetne. Hozzátette, a közterületek bepiszkítását és megrongálását viszont nem szabadna hagyni, a jövőben erre is szükséges lenne a belváros lakossága által is elfogadott megoldást keresni.

Belvárosi gazdaság és turizmus fejlesztése:

Marsalkó szerint a belváros gazdasági és turisztikai fejlesztése kiemelten fontos, hiszen ez hozzájárulhat a környék élénkítéséhez és vonzerejének növeléséhez.

Áttekintés és újraszervezés a belvárosi üzleti és turisztikai szektorban.

A vállalkozások kooperációjának erősítése és újragondolása a belváros fejlődésének érdekében.

A belvárosi rendezvények és fesztiválok minőségének és vonzerejének növelése.

A belvárosi épületek karbantartása és felújítása.

Kulturális események népszerűsítése, közösségi dimenziójuk erősítése.

A közösségi együttműködés és összefogás erősítése az intézmények, vállalkozások és lakosság között.

– A Fényfesztivál példája jól mutatja, hogy mennyire fontos a belváros a helyi fejlődés szempontjából

– hangsúlyozta Marsalkó Péter.

– Rengeteg ember látogat el erre az eseményre, ez hatalmas lehetőséget jelenthet a környék számára. Ezt a potenciált ki kell használnunk, az ilyen rendezvények hasznából vissza is kellene fordítani a belváros rekonstrukciójára és karbantartására

– tette hozzá.

– A műemléképületek helyreállítása mellett az üzletek arculatát is egységesíteni lehetne, hogy még vonzóbbá tegyük a városrészt. A pécsi brand építéséhez olyan egyedi, lokális értékekhez nyúlhatnánk, mint a Zsolnay porcelán. Csak egy példát mondok, de mennyire stílusos lenne, ha a Király utcai vendéglátó egységekben egységesen Zsolnay csészéből ihatnánk kávét

– fogalmaz a fotóművész. Hozzáteszi, a pécsi Király utca ikonikus és meghatározó egész Baranyában, ezért különös figyelmet lenne szükséges fordítani az itteni éttermek, kávézók és szórakozóhelyek, üzletek támogatására, egységes koncepció mentén gondolkodva.

– A város bevételének növelésére a számos üresen álló épületek közül választhatnánk egyet, amit városi hostellé, megfizethető turisztikai szálláshellyé alakítanánk át, ezzel mind a látogatók, mint a város jól járna

– hangsúlyozta a pécsi turizmusfejlesztésben rejlő potenciált.

Közlekedés és infrastruktúra:

Járda és út minőségének javítása.

A belvárosi parkolási rendszer és közösségi közlekedés lehetőségeinek fejlesztése.

Térfigyelő kamerák telepítése a városban a lakosság védelme és biztonságérzete érdekében.

– Nagy vágyam, hogy a teljes belvárost térfigyelő kamerákkal szereljük fel. A gyerekeink biztonsága egyszerűen létfontosságú, ezt alapjogként kellene kezelni. Nem elfogadható, hogy egy szülőnek aggódnia kelljen, mert a gyermeke este elmegy szórakozni, színházba, vagy a Zsolnay-negyedbe egy programra

– hangsúlyozta a képviselőjelölt.

Önkormányzati átláthatóság és kapcsolattartás:

Az önkormányzati munka és döntéshozatal átláthatóságának növelése.

Az emberek bevonása a városi tervek kialakításába és végrehajtásába.

Egy online platform létrehozása az emberek véleményének és javaslatainak gyűjtésére és feldolgozására.

A képviselőjelölt azt vallja, hogy a város fejlődése és szépsége közös ügyünk, és mindenki részt vehet a közös munkában. Tervei szerint az itt élő emberek szavát kívánja képviselni és tolmácsolni a közgyűlésen.

– Célom egy online platform létrehozása, ahol az emberek megoszthatják ötleteiket és javaslataikat a város fejlődésével kapcsolatban, hidat alkotni az önkormányzat és az emberek között, ez ugyanis az én legfontosabb feladatom

– összegzett Marsalkó Péter.