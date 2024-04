Jelentős kedvezményekkel kecsegtető kuponnapokkal csalogatják az üzletek a vásárlókat minden tavasszal - idén sincs ez másként. Megszokott gyakorlat, hogy a fogyasztóvédelmi szakemberek az előzetesen meghirdetett kuponnapok alatt kiemelten ellenőrzik az értékesítéseket a vásárlók és a tisztességes vállalkozások védelme érdekében - a szakemberek idén is górcső alá vették az üzleteket.

- Régebben valóban sok panasz érkezett a fogyasztóvédelmi hatósághoz a kuponokkal kapcsolatban, az előző években azonban kedvező irányba változtak a dolgok, és az ellenőrök már sokkal ritkábban találnak kirívó fogyasztóvédelmi jogsértéseket a kuponos akcióknál. Ez az országos tendencia Baranya vármegyében is igaz: az elmúlt hetekben zajlott ilyen irányú baranyai ellenőrzések során például egy esetben sem merült fel kifogás

- tájékoztatta lapunkat a tapasztalatokról a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

- A nagyobb üzletláncok vizsgálatából az is kiderült, hogy a kereskedők betartják azt a szabályt is, hogy az akció mértékét az akció meghirdetése előtti 30 nap legalacsonyabb árához képest kell meghatározni, így nem működik az korábbi kereskedői trükk, hogy az akció előtt gyorsan megemelték az árakat - közölték. - Ugyanakkor a kuponos vásárlások során továbbra is érdemes odafigyelni a kuponon szereplő akció határidejére, az árkedvezmény mértékére, illetve a termékkapcsolásokra. Fontos az is, hogy a kuponnal vásárolt akciós termékre, szolgáltatásra is az általános szavatossági-jótállási előírások és panaszkezelési szabályok az irányadók - hívta fel a figyelmet a kormányhivatal.

Húsvét környékén is vizsgálódtak a hatóságok

A kuponnapok mellett számos olyan esemény, ünnepnap van egy-egy évben, amikor a fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a kormányhivatal egyéb hatóságai kiemelt ellenőrzéseket végeznek. - A legutóbbi ilyen nagyszabású, tematikus hatósági ellenőrzési akció húsvét környékén zajlott. Az eddigi adatok alapján elmondható, hogy a márciusi időszakban vármegyénkben csak a fogyasztóvédelem területén ötven ellenőrzésre került sor, és ehhez még - legalább ugyanekkora számban - hozzáadódnak a Baranya Vármegyei Kormányhivatal egyéb szakterületei, illetve a járási hivatalok által elvégzett vizsgálatok is - tájékoztatta lapunkat a Baranya Vármegyei Kormányhivatal. - Ezeknek a többsége a húsvétot megelőzően értelemszerűen az élelmiszer-kereskedelmet érintette, ahol a fogyasztóvédelmi ellenőrök mellett leginkább az élelmiszerlánc-biztonsági szakemberek voltak jelen, hatósági oldalról képviselve a hazai vásárlók, fogyasztók érdekeit - közölték.