– A projekt legfőbb célja, hogy minden gyermeknek biztosítani tudjuk a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférést. Ennek egyik módja, hogy notebookokat adunk át, immár harmadik alkalommal. Elsőként 120 ezer eszközt adtunk át, majd a tavalyi félévben 140 ezer, most pedig több mint 193 ezret tudunk átadni, főként diákok, de tanárok és intézmények részére is. Ezt szeretnénk a következő tanévben is folytatni, összesen 529 ezer eszköz kerül így kiosztásra. Jelen program során több mint 3000 feladatellátási helyen valósul meg a notebookok átadása, mind állami, egyházi, nemzetiségi önkormányzati és magán intézmények számára, az 5., 6. és 9. évfolyamos diákok körében