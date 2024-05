A Dunántúli Naplónál Laufer László nemcsak vidám eseményeket fotózott. A baranyai térség nagyobb baleseteinél, áradásainál, esőzésénél is ott volt. Kint volt 1985-ben a Duna befagyásakor, amikor átsétáltak a mohácsiak egyik oldalra a másikra. Készített fényképet 1988-ban a romokban heverő bólyi moziról. A jegyszedő néni terelte ki a nézőket a teremből, amikor mozgást hallott a falból. Az épület azután dőlt össze, miután mindenki kijutott.

A helyszínre sietett Laufer László akkor is, amikor Pécs legnagyobb diszkója, a Boccaccio kigyulladt, miközben bent buliztak, de megörökítette azt is, amikor 2005-ben a Kürt utcában lezuhant egy mentőhelikopter, de a 2021-es sellyei jégverés okozta károkat, a 2010-es hatalmas eső által felborított autókat, a 2015-ös menekültáradatot is lencse végre kapta. A sort pedig folytathatnánk még.

Rengeteg fotót találni Laufer László archívumában, amelyekből olykor-olykor levetít jó párat előadásokon. Ilyen alkalom lesz május 22-én a PTE Koltai Dénes Aulájában délután 3 órakor, ahol a Pécsi Szenior Akadémia keretében tart előadást Baranya megye elmúlt négy évtizede sajtófotókon címen.