"Ha megválasztanak, visszavonom a képviselők és egyéb kiváltságosok kedvezményes parkolási és behajtási engedélyeit. Minden pécsit egyforma jogok és kötelezettségek illetnek meg. Nem hagyom, hogy legyenek másodrendű polgárok. Ígéretem fontos része, hogy ingyenessé teszem a parkolást az egészségügyi intézmények környékén a kezelések idejére a pécsi polgárok számára" – a parkolás témája is szerepelt abban a 2019-es Péterffy-féle ígérethalmazban, amit időközben megpróbáltak Péterffyék eltüntetni. Csakhogy az internet nem felejt, így a város polgárai továbbra is szembesíthetik Gyurcsány Ferencék jelöltjét a vállalásaival.

A betegek számára nagy segítség az ingyenes parkolás, de vajon hol van ilyen? - Fotó: Löffler Péter

Vajon hány hely lett ingyenes?

Musch Zoltán fideszes képviselő a közgyűlésen rá is kérdezett a fentiekre, mondván a pécsiek is megkeresték ezzel a kérdéskörrel, amelyet egyébként jó ötletnek tartott. Azt is elmondta, hogy a 400 ágyas klinika és a gyermekklinika környékén is rendkívül nehéz parkolót találni és ezeken a helyeken fontos lett volna a rendszer bevezetése. Péterffynek feli s tette a kérdést: vajon hány helyen tette ingyenessé ilyen formában az önkormányzat a parkolást?

Van kibúvó: a járvány

A jelenlegi polgármester erről azt mondta, hogy szerinte visszavonta a képviselők kedvezményes parkolását és a parkolás rendszerét is megújították. Ám a kórházak környezetében azért nem tudta az ingyenességet bevezetni, mert a Covid-járvány következtében megváltoztak a receptekkel, beutalókkal kapcsolatos szabályok, és ezeket már nem papíralapon, hanem már az online térben adják ki. Az önkormányzat állítólag az előbbire dolgozott ki rendszert, most erre az esetre kell kidolgozniuk.

A fentiekből kiderült, hogy valójában egyetlen egy ingyenes helyet sem sikerült az elmúlt öt évben Péterffynek teremtenie a betegek részére.

Az ingyenes parkolás nekik persze jár

A Magyar Szocialista Párt és a Demokratikus Koalíció polgármestere arról nem beszélt, hogy a járvány óta eltelt időben mégis miért nem tettek konkrét lépéseket a megoldás érdekében, és arról sem, hogy a városházi ingyenes politikusi VIP-parkoló területét nemhogy csökkentették, hanem éppenséggel ki is bővítették az elmúlt években. Így amíg a hétköznapi pécsi polgároknak vadászniuk kell a parkolóhelyekre, addig Péterffyék és politikustársaik kényelmesen meg tudnak állni a "munkahelyük" kapujában.

A baloldali önkormányzat egyébként egészen sajátos módon azt állítja, hogy elsősorban hiába politikusok – alpolgármesterek – használják a VIP-parkolót, az nem is politikusi parkoló.