Nem véletlenül igyekeztek eldugni Péterffy Attila, baloldali polgármester 2019-es programját, hiszen számtalan ígéretet tett abban, amelyekből nem túl sokat tartott be. A programjában a baloldali politikus azt ígérte, hogyha „megválasztanak, visszavonom a képviselők és egyéb kiváltságosok kedvezményes parkolási és behajtási engedélyeit", ám ehhez képest a városházi politikus VIP-parkolás lehetőségeit még ki is bővítették.

Péterffyék parkolás ügyben is segítik a DK-s célokat

Péterffy luxusautóval jár

Gyurcsány Ferenc vidéki fellegvárában, a pécsi önkormányzatnál ugyanis a Városháza melletti parkolót úgy bővítették ki, hogy a korábban mellette lévő taxidrosztokat is igénybe vették. A bővítésnek köszönhetően Péterffy Attila pécsi polgármester a közel 20 millióért bérelt 272 lóerős luxusautójával könnyedén be tud kanyarodni balra – csak arra mehet – és éppúgy balra ki tud hajtani.

A DK-val szövetkező, az ugyanazon tőből fakadó MSZP pénzügyi elitjének érdekeit is kiszolgáló városvezetés korábban megpróbálta letagadni, hogy létezik politikusi VIP-parkoló, csakhogy a tapasztalati tények azt mutatják, hogy az említett rész leginkább három baloldali alpolgármester kényelmes megállását szolgálja. A taxi-droszt elvétele pedig szintén a kiváltságosok megsegítését szolgálta, hiszen ha közparkolót alakítanak ki azokból, akár ezzel a néhány parkolóhellyel is enyhíthettek volna a belvárosi gondokat.

Parkolás: 132 helyet nem építettek meg

A parkolási gondokhoz egyébként éppen Péterffy MSZP-s háttérországa is hozzájárul, amelyben partner a városvezetés. Miközben Péterffyék kiterjesztették a fizetős övezeteket, pécsieket kíméletlenül megbüntetik, ha nem vesznek parkolójegyet, addig a baráti céggel meglehetősen kedvesek. A Castrum Pécs Kft.-nek ugyanis elnézték, hogyha nem épített meg 132 parkolót, amiket már évekkel ezelőtt létre kellett volna hoznia.

A pécsiek körében már Mutyiházaként emlegetett önkormányzat néhány hónapja újabb öt évet adott az MSZP-s vállalkozónak arra, hogy megépítsen 132 parkolóhelyet, amelyekre kötelezettséget vállalt. Az ügy előzménye, hogy a vállalkozó a belvárosi Váradi Antal utca és a Rákóczi út közötti területen húzott fel egy társasházat, viszont ott már nem volt hely parkolókra. Az MSZP-közeli vállalkozás 2018-ban azt vállalta, hogy 2023-ra megépíti a parkolókat, de nem a belvárosban, hanem az egyetem Szigeti úti tömbje alatti területen, az azóta már felépült új elméleti fogászati tömb mellett, az egykori MSZP-székház helyén. Aztán erre nem is került sor, sőt a romokat sem nagyon akarták eltakarítani és még most is vannak romok a területen.

Péterffy aztán egyszer már adott haladékot az amúgy rendkívül vagyonos, luxusvillákat, balatoni apartmanházakat építő cégnek, hogy 2024 végéig fejezhesse be a munkát, később azonban a szűk városházi elit barátjának további öt évet adott, és 2029-ig kitolta a parkolóépítés határidejét.

Megírtuk, Péterffy azt az ígéretét sem tartotta be a pécsi kórházak mellett ingyenessé teszi a parkolás a betegek részére, jelenleg a gyógyító intézmények mellett fizetős parkolóhelyet is alig találni, olyan kevés van belőlük.