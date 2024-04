– A baloldali városvezetés az öt éves ténykedésével azt érte el, hogy a köznyelvben a pécsi városházát Mutyiházának nevezik

– mondta Hoppál Péter fideszes parlamenti képviselő a keddi közgyűlés előtt. Hozzátette: Péterffy Atilla a kampányban, öt évvel ezelőtt 12 pontos vállalást tett, amiből nem lett semmi, helyette jöttek Gyurcsány Ferenc pénzszivattyús emberei és rákapcsoltak a városházára.

– Olyan dolgok történtek a városházán az elmúlt években, amelyek egyértelműen csak ezt a pénzszivattyúnak a kiszolgálását szolgálják, és közben Pécs csúszik lefelé. Péterffyék kommunikációja szerint Páva Zsolt, előző polgármester idején csődben volt a város. Mondják, miközben akkor nyolcmilliárd adóssággal, kormányzati kamatmentes hitellel adta át a várost, a mostani polgármesternek 16 milliárdos hitele van. Péterffy tehát megduplázta a hitelállományt.

Kiemelte, eklatáns példa az is, hogy egy elképesztően értékes belváros közeli ingatlant, az egymilliárd forint értékű bőrklinikát elcserélték a szocialista pénzügyi érdekkörbe került, nagyjából kétszázmilliót érő, leromlott állapotban lévő Mandulás kempingre. A Mutyiháza kapcsán kitért a gyalogosátkelők témájára is, mondván a szomszéd városban, Mohácson napjainkban egy tender keretében számos zebrát fognak kialakítani, amelyeknek átlagára a közbeszerzés értelmében hárommillió forint, míg Péterffyék zebrái 30 millióba kerülnek.

– Egymilliárd forintot költenek el tízszeres áron, valójában 100 millióba kerülnek a zebrák, hiszen Mohácson annyiért építik, kilencszázmillió forintot pedig pénzszivattyúval kivisznek a városból

– mondta. – Fontos azt is látnunk, hogy még a jogszabályokat sem tartják be, merthogy például a város alpolgármesterének Péterffy engedélyezte, hogy negyvenmillió forint extrabevételhez jusson, holott a jogszabályok egyértelműek: sem az országgyűlési képviselők, sem a polgármester, sem az alpolgármesterek a tiszteletdíjukon kívül más jövedelemmel nem rendelkezhetnek. Ez úgy tűnik, hogy a pécsi Mutyiházán mégis így van.

Hoppál kitért arra, hogy az említett ügyek és más esetek kapcsán is indult nyomozás. "A pécsiek azt kérdezik Péterffy Attilától, hogy hova lett a 12 pont? Miért engedte behálózni magát Gyurcsány Ferenc emberei által, miért engedte meg Pécs városát rákapcsolni a gyurcsányi pénzszivattyúra, és mára Mutyiházzá süllyesztették le a pécsi városházát?"

Kijelentette, hogy bíznak abban, hogy a pécsiek megvonják a mérleget, és júniusban eldöntik, hogy a pénzszivattyúra szavaznak, pedig vagy pedig egy fejlődő városra?

Érdekesség, hogy Hoppál Péter a PSN Zrt. szocialistabarát kinevezettje, Máté János által birtokolt helyi propagandacsapatnak is beszélt a témáról, s a baloldali propagandista is elismerte a 16 milliárdos adósságállományt.

Egyébként ugyanez a csoport már lapunk munkatársát is megtalálta videós rovatával, aminek célja a személyes lejáratás, nem pedig a város ügyeivel kapcsolatos kérdések megválaszolása, ennek tudható be az is, hogy a nyomozásokkal kapcsolatos kérdésekkel nem bombázzák Péterffy Attilát.