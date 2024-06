Hogy miért szeretjük a legjobban a hazai, ormánsági görögdinnyét? A színe, íze és zamata megkülönbözteti a külföldi árutól. A termelők számítása szerint idén országos szinten megközelítőleg 160-180 ezer tonna görögdinnye kerül piacra. Ez össze is jöhet, ugyanis most minden jól alakult, volt elég napfény és kellő mennyiségű csapadék is, mely a növény fejlődéséhez elengedhetetlen.

Görögdinnye nélkül nem igazi a nyár

Csütörtökön Gerdén jártunk, ahol Szin József őstermelő földjén egymás mellett sorakoztak a szebbnél szebb görög- és sárgadinnyék. Egyenként levágták a szárról, rögtön megtörölték a termést, látszott, hogy náluk nagy becsben van tartva minden darab. Idén a több éves átlagnál 2-3 héttel előbb érik a dinnye, korábban nem is nagyon volt rá példa, hogy június 20-a körül már megjelent a piacon a hazai. Körülbelül két konténerre való dinnyét szedtek le most, péntektől már megtalálhatóak a Pécsi Vásárcsarnokban, ahol régi-új vásárlóik már nagyon várják a portékát. Sárgadinnye is van már, de még nagyon minimális mennyiségben, hamarosan már az is beindul.