„Lángost termő” talaj volt már nagyon hosszú ideje a régi vásárcsarnok előtti időben is a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca környéke. A hetvenes évek derekán ott működött a városi nagy piactér, meg a buszállomás is, teljesen más, vadabb keretek között, mint napjainkban. De a lángost már akkor is sütötték ezen a környéken. Szerencsére, jelenleg már az új falak között pirulnak a tészták, de a minőségük valóban kifogástalan a maiaknak is.